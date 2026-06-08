Як прибрати жовті плями від поту з білої сорочки за допомогою аспірину: перевірений домашній спосіб і пропорції

Як вивести плями від поту з білої сорочки / © pexels.com

Реклама

Особливо складно вивести застарілі сліди під пахвами, які не завжди зникають після звичайного прання. Один із простих і доступних домашніх способів — використання аспірину, розчиненого у воді.

Чому аспірин допомагає від плям поту

Аспірин містить ацетилсаліцилову кислоту, яка має властивість розщеплювати білкові та жирові забруднення. Саме вони є основною причиною жовтих плям під пахвами.

За правильного використання розчин аспірину:

Реклама

освітлює тканину;

допомагає розчинити застарілі плями;

полегшує подальше прання.

Як приготувати розчин аспірину від плям

Щоб отримати ефективний засіб, важливо дотриматися пропорцій:

Інгредієнти:

2–3 таблетки аспірину;

100–150 мл теплої води.

Спосіб приготування:

Розтовчіть таблетки до стану порошку. Розчиніть порошок у теплій воді. Перемішайте до повного розчинення.

Як використовувати розчин для видалення плям

Нанесіть отриманий розчин безпосередньо на пляму. Залиште на 1–2 години (для застарілих плям — до 4 годин). Легко потріть тканину руками або м’якою щіткою. Після цього виперіть сорочку звичайним способом у пральній машині.

Додаткові поради

Не використовуйте окріп — тільки теплу воду. Перед застосуванням перевірте реакцію тканини на непомітній ділянці. Для сильних забруднень процедуру можна повторити. Найкраще метод працює на бавовняних тканинах.

Коли метод може не спрацювати

Якщо плями дуже старі або тканина вже пожовкла глибоко у волокнах, аспірин може лише частково освітлити слід. У таких випадках варто комбінувати метод із кисневим відбілювачем або повторним замочуванням.

Реклама

FAQ

Як вивести жовті плями від поту з білої сорочки?

Найпростіший спосіб — замочити пляму в розчині аспірину (2–3 таблетки на 100–150 мл води), залишити на кілька годин і після цього випрати річ у пральній машині.

Чи допомагає аспірин від старих плям поту?

Так, але частково. Застарілі плями можуть потребувати повторної обробки або поєднання з іншими засобами для прання.

Реклама

Скільки тримати аспірин на тканині?

У середньому 1–2 години, але при сильних забрудненнях можна залишити до 4 годин, не допускаючи повного висихання розчину.

Новини партнерів