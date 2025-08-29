Як прибрати жуйку з одягу без морозилки: простий і ефективний спосіб

Жуйки / © pixabay.com

Жувальна гумка на одязі — неприємність, яка може трапитися з кожним. Часом радять покласти річ у морозилку, аби гумка застигла й легко знялася.

Про це повідомило видання ua-vestnik.com

Такий спосіб справді працює, але він підходить лише для невеликих речей. Пальто чи куртку у морозильник не покладеш.

Є альтернатива, яка не потребує холоду, — праска. Потрібно покласти на місце з прилиплою гумкою шматок картону й кілька разів провести по ньому гарячою праскою. Після цього жуйка залишиться на картоні, а тканина очиститься.

Залишки плями легко вивести за допомогою простого розчину. У ємності з водою розчиняють одну столову ложку оцту й натирають цим розчином місце, де була жуйка. Після такої обробки сліди зникають повністю.

