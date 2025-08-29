- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 85
- Час на прочитання
- 1 хв
Як прибрати жуйку з одягу без морозилки: простий і ефективний спосіб
Якщо жуйка випадково прилипла до тканини, не обов’язково класти річ у морозилку. Є простий спосіб за допомогою праски.
Жувальна гумка на одязі — неприємність, яка може трапитися з кожним. Часом радять покласти річ у морозилку, аби гумка застигла й легко знялася.
Про це повідомило видання ua-vestnik.com
Такий спосіб справді працює, але він підходить лише для невеликих речей. Пальто чи куртку у морозильник не покладеш.
Є альтернатива, яка не потребує холоду, — праска. Потрібно покласти на місце з прилиплою гумкою шматок картону й кілька разів провести по ньому гарячою праскою. Після цього жуйка залишиться на картоні, а тканина очиститься.
Залишки плями легко вивести за допомогою простого розчину. У ємності з водою розчиняють одну столову ложку оцту й натирають цим розчином місце, де була жуйка. Після такої обробки сліди зникають повністю.
Раніше ми повідомляли про простий бюджетний спосіб допоможе позбутися жовтизни та зробити поверхню ванни ідеально білою без зайвих витрат і зусиль.