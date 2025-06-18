Як прибирати плінтуси швидко, якісно і не втрачаючи сили: інструкція від експертів

Прибирання / © Credits

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Плінтуси часто залишаються поза увагою під час прибирання, хоча саме на них накопичується найбільше пилу та бруду. Однак традиційне миття в незручній позі може бути справжнім випробуванням. Професійні прибиральники радять змінити підхід — забути про «рачки» і перейти до ефективного та зручного методу.

Про це пише The Spruce.

Замість того щоб вставати навколішки та терти вручну, експерти радять використовувати швабру з ротором або телескопічною ручкою. Для прибирання достатньо розвести кілька крапель засобу для миття посуду у відрі з теплою водою, занурити туди швабру, добре її віджати й обережно пройтись по плінтусах. Потім — витерти їх сухою ганчіркою.

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«Мило для посуду чудово видаляє жир і бруд, а головне — не шкодить покриттю плінтусів», — пояснює Марла Мок, президентка компанії Molly Maid.

Додаткові інструменти для кращого результату

Для важкодоступних місць фахівці рекомендують використовувати:

пилосос із насадкою-щіткою;

м’яку щітку або меламінову губку;

серветки з мікрофібри.

Особливу увагу слід приділяти декоративним плінтусам з глибокими пазами — там найчастіше накопичується пил.

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«Не забувайте, що залишки миючих засобів можуть притягувати ще більше пилу, тому важливо добре витирати плінтуси після вологого чищення», — застерігає Ешлі Кіддер, засновниця компанії Dashing Maids.

Як доглядати за плінтусами, щоб чистити їх рідше

Професіонали радять регулярно протирати плінтуси під час стандартного прибирання. Якщо плінтуси пофарбовані глянцевою фарбою, це значно полегшить догляд. Крім того, можна обробити їх антистатичними серветками — вони зменшують осідання пилу.

Також фахівці рекомендують закладати тріщини та подряпини шпаклівкою для дерева, а після висихання — відшліфувати та пофарбувати.

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«Регулярне обслуговування набагато ефективніше, ніж раз на рік відчайдушно намагатися відтерти весь бруд», — зазначає Кіддер.

Нагадаємо, раніше ми писали, що складного у тому, щоб взяти відро з водою, намочити швабру та пройтися по кімнатах, але саме тут криється найбільша небезпека: неправильна техніка миття, неправильні інструменти чи банальне недотримання інструкцій можуть не лише зробити прибирання неефективним, а й завдати шкоди вашій підлозі.