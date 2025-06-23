Як приготувати баклажани із хрусткою рум’яною скоринкою і без зайвої олії: найголовніші секрети

Баклажани — один із найулюбленіших літніх овочів кожного українця. Їх можна запікати, тушкувати, смажити на грилі та на сковорідці. Однак більшість господинь стикається з однією й тією ж проблемою: баклажани вбирають олію, неначе губка. Проте є декілька перевірених способів, які допоможуть зробити баклажани хрусткими зовні та м’якими всередині й без зайвої олії.

Треба посолити баклажани заздалегідь, щоб вони не вбирали олію. Перед приготуванням наріжте баклажани на скибочки чи кружечки, посипте сіллю й залиште на 20 хвилин. Вони пустять сік, разом із ним вийде частина гіркоти та надмірна волога. Потім промийте баклажани холодною водою та обсушіть рушником. Завдяки такій хитрості овочі не поглинатимуть олію під час смаження чи запікання.

Використовуйте панірування для хрусткої скоринки. Спочатку обваляйте баклажани в борошні, потім у збитому яйці, а далі в сухарях. Це допоможе створити захисний шар, який не дозволить олії проникати всередину, а самі баклажани стануть золотавими та хрусткими. Можна також додати до панірування сухий часник, орегано чи пармезан, щоб акцентувати смак овочів пікантною ноткою.

Треба смажити на розігрітій сковорідці. Перед смаженням баклажанів сковорідку треба добре розігріти. Лише кілька крапель олії — і на гарячій поверхні овоч відразу схопиться скоринкою. Перевертати баклажани треба після того, як утвориться рум’яна скориночка.

Запікайте замість смаження. Найкорисніший спосіб приготування баклажанів — це запікання. Застеліть деко пергаментом, викладіть баклажани та змастіть олією. Запікайте 25 хвилин за температури 200°C до золотавої скоринки.