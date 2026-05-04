Як приготувати деруни без борошна, щоб були хрусткими, золотавими і не вбирали олію

Як приготувати деруни без борошна / © Freepik

Реклама

Деруни — одна з найулюбленіших страв української кухні, але не завжди вони виходять такими, як хочеться. Іноді розпадаються, вбирають забагато олії або не мають хрусткої скоринки. Багато хто додає борошно, щоб покращити текстуру, але насправді це не обов’язково. Існують прості прийоми, які дозволяють приготувати ідеальні деруни без зайвих інгредієнтів — з рум’яною скоринкою і ніжною серединкою.

Як приготувати правильне тісто для дерунів

Щоб деруни не розтікалися по сковорідці, важливо правильно підготувати основу. Картоплю натирають на дрібній або середній тертці, після чого добре відтискають зайвий сік. Рідину не варто повністю виливати, адже на дні утвориться крохмаль, який потрібно повернути в масу.

Далі додають яйце — саме воно допомагає скріпити інгредієнти і тримати форму без борошна. Також додають сіль і чорний перець за смаком, а для аромату — дрібно натерту цибулю. Усе ретельно перемішують до однорідної консистенції. У результаті маса має бути густою, не водянистою і добре триматися на ложці.

Реклама

Який секрет хрусткої скоринки

Сковороду потрібно добре розігріти перед смаженням. Лише тоді викладають деруни ложкою, формуючи невеликі коржі. Гаряча поверхня одразу створює скоринку, яка не дає масі розтікатися і допомагає зберегти форму.

Щоб деруни не вбирали олію, не варто багато наливати, достатньо тонкого шару. Якщо сковорода добре розігріта, деруни швидко підсмажуються і не вбирають жир. Також важливо не накривати їх кришкою під час смаження, щоб вони не парилися.

Смажити деруни краще невеликими порціями, щоб температура не падала. Перевертати їх слід лише один раз, коли з’явиться рум’яна скоринка. Готові деруни варто викладати на паперовий рушник, так вони залишаться хрусткими і без зайвого жиру.

Новини партнерів