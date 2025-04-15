- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 29
- Час на прочитання
- 1 хв
Як приготувати французьку паску-бріош: рецепт ніжної і пухкої випічки
Паски виходять неймовірно пухкими.
Рецептів пасок існує безліч. Хочемо розповісти про приготування паски-бріош за французькою технікою. Вана буде неймовірно пухкою та смачно.
ТСН.ua підготував рецепт кулінара Ектора Хіменеса-Браво.
Інгредієнти
борошно - 500 г
цукор - 150 г
сухі дріжджі - 16 г
сіль - 10 г
яйця - 350 г
вершкове масло - 300 г
цукати/родзинки - 200 г
апельсиновий сік або коньяк - 70 г
Приготування
Цукати треба завчасно замочити в коньяку чи апельсиновому сокові.
Змішуємо сухі інгредієнти: борошно, цукор, дріжджі, сіль та додаємо збиті яйця. Вимішуємо тісто: спочатку виделкою, а потім руками.
Додаємо холодне масло порційно - по 1 шматочку. Добре вимішуємо тісто залишаємо на 2-2,5 год., аби воно піднялося підійти.
Коли тісто збільшилося в об’ємі, додаємо цукати. Гарно вимішуємо та відправляємо до холодильник на ніч.
Коли тісто вистоялося в холодильнику, розділяємо його на частини та викладаємо в форми. Пасочки змащуємо жовтком з молоком та залишаємо до повного підняття.
Пасочки випікаємо за температури 180°. Перші 10 хв з паром, або ставимо на низ деко з водою. Потім забираємо воду і випікаємо ще 30 хв.