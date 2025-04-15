Як приготувати французьку паску-бріош: рецепт ніжної і пухкої випічки

Рецептів пасок існує безліч. Хочемо розповісти про приготування паски-бріош за французькою технікою. Вана буде неймовірно пухкою та смачно.

ТСН.ua підготував рецепт кулінара Ектора Хіменеса-Браво.

Цукати треба завчасно замочити в коньяку чи апельсиновому сокові.

Змішуємо сухі інгредієнти: борошно, цукор, дріжджі, сіль та додаємо збиті яйця. Вимішуємо тісто: спочатку виделкою, а потім руками.

Додаємо холодне масло порційно - по 1 шматочку. Добре вимішуємо тісто залишаємо на 2-2,5 год., аби воно піднялося підійти.

Коли тісто збільшилося в об’ємі, додаємо цукати. Гарно вимішуємо та відправляємо до холодильник на ніч.

Коли тісто вистоялося в холодильнику, розділяємо його на частини та викладаємо в форми. Пасочки змащуємо жовтком з молоком та залишаємо до повного підняття.