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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
29
Час на прочитання
1 хв

Як приготувати французьку паску-бріош: рецепт ніжної і пухкої випічки

Паски виходять неймовірно пухкими.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Паска.

Паска. / © Credits

Рецептів пасок існує безліч. Хочемо розповісти про приготування паски-бріош за французькою технікою. Вана буде неймовірно пухкою та смачно.

ТСН.ua підготував рецепт кулінара Ектора Хіменеса-Браво.

Інгредієнти

  • борошно - 500 г

  • цукор - 150 г

  • сухі дріжджі - 16 г

  • сіль - 10 г

  • яйця - 350 г

  • вершкове масло - 300 г

  • цукати/родзинки - 200 г

  • апельсиновий сік або коньяк - 70 г

    Приготування

  1. Цукати треба завчасно замочити в коньяку чи апельсиновому сокові.

  2. Змішуємо сухі інгредієнти: борошно, цукор, дріжджі, сіль та додаємо збиті яйця. Вимішуємо тісто: спочатку виделкою, а потім руками.

  3. Додаємо холодне масло порційно - по 1 шматочку. Добре вимішуємо тісто залишаємо на 2-2,5 год., аби воно піднялося підійти.

  4. Коли тісто збільшилося в об’ємі, додаємо цукати. Гарно вимішуємо та відправляємо до холодильник на ніч.

  5. Коли тісто вистоялося в холодильнику, розділяємо його на частини та викладаємо в форми. Пасочки змащуємо жовтком з молоком та залишаємо до повного підняття.

  6. Пасочки випікаємо за температури 180°. Перші 10 хв з паром, або ставимо на низ деко з водою. Потім забираємо воду і випікаємо ще 30 хв.

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Дата публікації
Кількість переглядів
29
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