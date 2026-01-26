Як приготувати густу ароматну підливу за 5 хвилин: смакуватиме з кашами, пюре й макаронами

Як приготувати підливу за 5 хвилин / © pixabay.com

Іноді до ідеального обіду чи вечері бракує зовсім дрібниці — смачної, густої та ароматної підливи. Саме вона здатна перетворити звичайну кашу, макарони чи картопляне пюре на домашню страву з неймовірним смаком. І для цього не потрібно стояти біля плити цілу годину. Смачну підливу можна приготувати буквально за 5 хвилин із доступних продуктів, які неодмінно знайдуться на вашій кухні.

Як швидко приготувати підливу для каші, пюре та макаронів: смакуватиме усій родині

Секрет густої консистенції полягає у правильному поєднанні жиру та борошна. Розігрійте на сковорідці вершкове масло чи рослинну олію, додайте трохи пшеничного борошна й швидко перемішайте. Уже за кілька секунд з’явиться приємний горіховий аромат — це ознака того, що основа готова. Саме вона зробить підливу густою та кремовою.

До основи додайте теплий бульйон або воду, постійно помішуючи, щоб не було грудочок. Для більш глибокого смаку можна використати:

м’ясний, грибний або овочевий бульйон;

трохи соєвого соусу чи томатної пасти;

щіпку паприки, чорного перцю чи сушеного часнику.

Лише кілька інгредієнтів — і підлива починає пахнути так, ніби її готували десь на італійській кухні.

Як надати підливі більш насиченого смаку й аромату

Щоб підлива стала ще ароматнішою, наприкінці додайте дрібно нарізану цибулю, яку можна швидко обсмажити окремо, або трохи сушеної зелені. Петрушка, кріп і суміш італійських трав зроблять смак більш глибоким і яскравим. За бажання можна додати ложку сметани чи вершків — тоді підлива стане більш ніжною та насиченою.

Така підлива ідеально підходить до: