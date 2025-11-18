Як приготувати яєчню за одну хвилину: це можна зробити і без сковороди

Як приготувати яєчню

Приготування яєчні здається простим кулінарним завданням. Проте досягти ідеального результату — рідкого жовтка з ніжною текстурою білка — не завжди вдається, особливо це актуально в умовах відключень електроенергії, коли на приготування будь-якої страви — обмаль часу.

Експерт- кулінар Том Ферріс пропонує «набагато простіший» та швидший спосіб приготування яєчні, який не вимагає використання сковороди. Його метод дозволяє отримати ідеальне яйце буквально за одну хвилину, використовуючи лише мікрохвильову піч.

За словами тома ферріса, багато людей дивуються, коли дізнаються, що яєчню можна приготувати в мікрохвильовій печі. Експерт стверджує, що цей спосіб дає результати. Яєчня за виглядом, смаком і навіть відчуттями не відрізняються від традиційного смаженого яйця, але вимагає менше олії та мінімального часу.

Під впливом прямої мікрохвильової енергії яйця неймовірно швидко. Головне завдання — контролювати процес, щоб білок залишався м’яким, а не став гумовим. для цього важливі правильний час і додавання невеликої кількості олії.

Як приготувати яєчню в мікрохвильовці

Щоб приготувати яєчню за цим швидким методом, знадобляться лише миска або кухоль, придатні для мікрохвильової печі, паперовий рушник, одне яйце та столова ложка олії.

На дно миски або кухля додайте столову ложку олії (оливкової, соняшникової або вершкового масла для класичного смаку) і помішайте, щоб олія покрила дно.

Розбийте яйце в миску. Дуже важливо кілька разів обережно проколоти жовток виделкою. якщо пропустити цей крок, жовток може вибухнути всередині мікрохвильової печі через швидке утворення пари.

Додайте дрібку солі та перцю за смаком.

Нещільно накрийте миску паперовим рушником. це допоможе контролювати випаровування та запобіжить розбризкуванню.

Поставте миску в мікрохвильову піч на повну потужність. час приготування становить близько однієї хвилини. Якщо мікрохвильова піч дуже потужна, може знадобитися лише 45 секунд.

Після завершення приготування вийміть страву і дайте їй постояти одну хвилину. В цей час яйце продовжує повільно готуватися, що забезпечує його ідеальну текстуру.

Експерт зазначає, що готове яйце можна легко витягнути ложкою і покласти прямо на тост.