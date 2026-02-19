Як приготувати ідеальні оладки, щоб були пухкими, не опадали і не вбирали олію: кулінарний секрет

Як приготувати тісто на оладки, щоб вони не опадали / © pixabay.com

Реклама

На перший погляд оладки приготувати досить просто, але кожна досвідчена господиня знає, що вони можуть розтікатися, стати пласкими після смаження чи увібрати багато олії. Ідеальні оладки мають бути м’якими, пишними, ароматними й не втрачати форму навіть після зняття зі сковороди. Є один ключовий секрет приготування, яким радо поділилися професійні кухарі.

Як приготувати оладки, щоб не опадали і не вбирали олію

Головний секрет — це тепле тісто та правильна реакція розпушувача. Щоб оладки піднімалися, залишалися пухкими та не осідали після приготування, тісту потрібна стабільна реакція. Найкраще працює вона тоді, коли всі інгредієнти кімнатної температури, а самій масі після замішування дають трохи відпочити.

Коли молоко чи кефір, яйця і борошно мають однакову температуру, розпушувач або сода рівномірно взаємодіють із рідиною. Завдяки цьому утворюються бульбашки, які й забезпечують пухкість.

Реклама

Чому оладки вбирають олію

Надмірне всмоктування жиру трапляється з двох причин:

Холодне тісто або погано активована сода. Тоді оладки не встигають «схопитися» і моментально вбирають жир. Недостатньо гаряча сковорода. Олія має бути добре прогрітою, якщо вона ледь тепла, тісто поводиться, як губка.

Як приготувати ідеальні оладки: покрокова інструкція