Як приготувати крем-сир Філадельфія в домашніх умовах

Рецепт сиру Філадельфія

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Приготування домашнього вершкового сиру Філадельфія насправді є доволі простим процесом, який не потребує від вас тривалого перебування біля плити, адже головна робота відбувається без вашої активної участі.

Окрім простоти виконання, головна перевага власного продукту полягає в його натуральності, на відміну від магазинних аналогів, у такому сирі гарантовано відсутні будь-які штучні консерванти, стабілізатори чи інші хімічні добавки, що часто трапляються у промислових виробах. Ви отримуєте чистий молочний смак та ніжну, шовковисту текстуру, маючи при цьому абсолютну впевненість у свіжості та якості кожного інгредієнта, який ви використовуєте.

Інгредієнти:

Густий натуральний йогурт — 300 грамів (можна взяти готовий несолодкий грецький йогурт або зробити самостійно з літра молока та закваски).

Жирна сметана (від 15-20%) — 300 грамів (або заквашені вершки).

Лимонний сік — 1 чайна ложка.

Сіль — 1 чайна ложка (можна регулювати за смаком).

Покроковий процес приготування:

У глибокій мисці з’єднайте густий йогурт та жирну сметану в рівних пропорціях. Додайте чайну ложку солі та свіжого лимонного соку. Ретельно перемішайте масу віночком або ложкою до повної однорідності.

Візьміть друшляк або глибоке сито і вистеліть його всередині кількома шарами чистої марлі або щільної бавовняної тканини. Поставте друшляк на глибоку миску або каструлю, куди стікатиме зайва сироватка.

Обережно викладіть отриману молочно-сметанну суміш на марлю. Згорніть краї тканини доцентру, прикрийте зверху плоскою тарілкою і поставте на неї гніт (наприклад, добре закриту банку з водою або інший важкий предмет).

Відправте всю конструкцію разом із пресом у холодильник щонайменше на 12-24 години. Процес виділення сироватки триватиме без вашої участі. Чим довше сир постоїть під гнітом, тим щільнішим та стабільнішим він стане.

Отриманий продукт матиме приємний, делікатний вершковий смак із легкою кислинкою. Він ідеально підходить для ранкових тостів, канапок із рибою, приготування домашніх ролів або як основа для ніжних десертів і чизкейків. Це не лише безпечно для здоров’я через відсутність хімікатів, а й суттєво заощаджує сімейний бюджет.

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