Як приготувати кукурудзу в духовці, на грилі: в чому її замаринувати

Як приготувати кукурудзу в духовці, на грилі

Реклама

Кукурудза — це справжній символ літа, сезонний продукт, який ми з нетерпінням очікуємо щороку. Завдяки своєму солодкому смаку та приємному аромату, вона ідеально підходить для приготування на грилі, запечення в духовці або просто варіння. Щоб кукурудза вийшла справді неймовірно соковитою та ароматною, потрібно знати кілька секретів.

Вибір правильної кукурудзи

Перший і найважливіший крок — це вибір правильного сорту. Для запікання та гриля найкраще підходить цукрова кукурудза. Вона має виражений солодкий смак, ніжну текстуру і не потребує тривалого приготування. Звичайна кормова кукурудза (яку часто продають на ринках) буде жорсткою та не такою смачною.

Маринади та заправки для кукурудзи

Якщо варити кукурудзу, то додавання спецій під час варіння не має великого сенсу, оскільки вода розчинить більшість смакових відтінків. Однак, якщо ви готуєте її на грилі або в духовці, маринад або заправка можуть повністю змінити смак і надати кукурудзі неймовірного аромату.

Реклама

Ось один із рецептів, який допоможе зробити вашу кукурудзу особливою:

Інгредієнти

4-6 качанів свіжої цукрової кукурудзи.

50 г вершкового масла, розтопленого.

2-3 столові ложки соєвого соусу.

2 зубчики часнику, перетерті в пасту або дрібно нарізані.

1 чайна ложка солодкої паприки.

Щіпка чорного перцю.

За бажанням: інші улюблені спеції (наприклад, сушений кріп або базилік).

Приготування

У невеликій мисці змішайте розтоплене вершкове масло, соєвий соус, пасту з часнику, паприку та чорний перець. Соєвий соус є достатньо солоним, тому додаткова сіль не знадобиться. Змастіть кожен качан кукурудзи отриманою сумішшю. Переконайтеся, що маринад рівномірно покриває всю поверхню. Залиште кукурудзу маринуватися на 30-60 хвилин. Увімкніть духовку, розігрійте гриль до середньої температури. Викладіть кукурудзу і обсмажуйте її з усіх боків, періодично перевертаючи, доки зерна не стануть м’якими та не набудуть легкого золотистого відтінку. Це займе приблизно 10-15 хвилин, залежно від температури гриля.

Подавайте гарячу кукурудзу одразу після приготування. За бажанням, її можна посипати дрібно нарізаною зеленню або тертим сиром.

Не бійтеся експериментувати, крім цього рецепту, ви можете спробувати інші комбінації. Наприклад, змішайте вершкове масло з лимонним соком, медом і чилі для кисло-солодкого смаку з легкою гостринкою.

Не пересмажуйте, надмірне готування може зробити кукурудзу жорсткою. Зерна мають бути трохи підрум’яненими, але не спаленими.

Реклама

За допомогою цих простих порад ви зможете приготувати неймовірно смачну та ароматну кукурудзу, яка стане справжньою родзинкою будь-якого літнього обіду чи вечері.