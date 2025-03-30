Як приготувати курятину з хрумкою золотавою скоринкою без панірування: знадобиться сода

Як приготувати курятину із золотавою скоринкою / © www.freepik.com/free-photo

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Як приготувати соковите куряче м’ясо з хрусткою скоринкою без панірування, борошна та яєць

Візьміть куряче м’ясо та наріжте на смужки, посипте содою, чайної ложки буде досить на 500 грамів. Можна брати також крильця та ніжки. Добре перемішайте, щоб розподілити соду по всій поверхні м’яса і залиште на 15 хвилин.

Сода, впливаючи на білок курятини, робить її ніжною і сприяє появі тих самих повітряних бульбашок, що створюють заповітну хрустку скориночку під час смаження.

Після «содового масажу» треба добре промити курятину й обсушити. Потім обсмажте м’ясо на добре розігрітій сковороді в олії по 3 хвилини з кожного боку. Щоб посилити аромат і смак курячого філе, можна додати в олію гілочку розмарину чи нарізаний зубчик часнику.

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Якщо хочете, щоб куряче м’ясо мало вишуканий смак, його варто попередньо замаринувати в суміші апельсинового та соєвого соусу в пропорції 2:1 упродовж двадцяти хвилин. Кислота цитрусового фрукта посилить ефект соди, а соєвий соус додасть пікантності.

Тим, хто полюбляє гостре м’ясо, кухарі пропонують додати дрібку каєнського перцю чи паприки в маринад. А якщо смажити не хочеться, можна запекти курятину в духовці за температури 200°C, злегка змастивши її оливковою олією. Скоринка вийде не менш хрусткою, а м’ясо залишиться соковитим і ніжним.

Куряче філе, приготоване в такий спосіб, найкраще подавати з соусом на основі йогурту, лимонного соку та часнику. Також можна змішати мед із гірчицею для солодко-гострої нотки чи додати в йогуртовий соус подрібнену м’яту та кінзу для свіжості.