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Як приготувати курку, щоб була рум’яною, ніжною і соковитою: секрети професійних кухарів
Соковите м’ясо з апетитною золотавою скориночкою виходить не лише завдяки маринаду й оптимальній температурі. Професіонали поділилися цілою системою правильного приготування, завдяки якій можна перетворити звичайну курятину на вишуканий кулінарний шедевр.
Розповідаємо про секрети професійних кухарів, які допоможуть приготувати найніжніше соковите м’ясо курки з хрумкою золотавою скоринкою.
Як приготувати ніжне й соковите куряче м’ясо з золотавою хрумкою скоринкою
Виберіть правильну частину. Все залежатиме від ваших індивідуальних уподобань. Якщо ви не готуєте цілу курку, можна вибрати ніжки та крильця, вони будуть більш соковитими і жирнішими. А філе швидко готується, але може бути сухим.
Не ігноруйте маринад. Щоб м’ясо було ароматним і ніжним, замаринуйте курку хоча б на 1-2 години. Можна брати комбінацію таких продуктів: для жирності — олію, сметану чи йогурт, для кислоти — лимонний сік, оцет чи гірчицю, прянощі — паприку, часник, куркуму, розмарин чи кмин. Маринад допоможе не лише покращити смак, а й збереже соковитість м’яса.
Дайте м’ясу «зігрітись». Не кладіть курку з холодильника відразу в духовку чи на сковорідку. Залиште її на 20 хвилин на столі. Так вона приготується рівномірніше і не сохнутиме зовні.
Смажте на сильному вогні, а потім доводьте до готовності. Професіонали рекомендують спочатку запечатати м’ясо на сильному вогні, щоб утворилася хрустка скориночка, а потім готувати далі на слабкому вогні чи в духовці. Це дозволяє зберегти сік усередині м’яса
Вершкове масло для рум’яності. Щоб куряча шкірка була золотавою, ароматною та хрумкою, за 10 хвилин до завершення приготування змастіть курку вершковим маслом або медово-гірчичним соусом.
Відпочинок після приготування. Дайте курці постояти 5–10 хвилин після духовки. За цей час сік рівномірно розподілиться всередині — і м’ясо не буде сухим після нарізання.
Яких помилок варто уникати під час приготування курки
Навіть досвідчені господині можуть припуститися помилок, які зроблять курку сухою, жорсткою або прісною. Ось найпоширеніші з них.
Готувати за дуже високої температури. М’ясо підгорить ззовні, а всередині залишиться сирим.
Солити тільки після приготування. Тоді курятина буде прісною. Треба солити м’ясо за декілька хвилин перед приготуванням.
Не знімати зайву вологу з поверхні. Волога заважає утворенню рум’яної скоринки. Тому варто промокнути курятину паперовим рушником перед смаженням.
Перевертати занадто часто — це не дає м’ясу підрум’янитися.
Розрізати відразу після приготування. Так не можна робити, бо витече увесь сік, тоді м’ясо залишиться сухим і жорстким.