Як приготувати курку, щоб була рум’яною, ніжною і соковитою: секрети професійних кухарів

Розповідаємо про секрети професійних кухарів, які допоможуть приготувати найніжніше соковите м’ясо курки з хрумкою золотавою скоринкою.

Виберіть правильну частину. Все залежатиме від ваших індивідуальних уподобань. Якщо ви не готуєте цілу курку, можна вибрати ніжки та крильця, вони будуть більш соковитими і жирнішими. А філе швидко готується, але може бути сухим.

Не ігноруйте маринад. Щоб м’ясо було ароматним і ніжним, замаринуйте курку хоча б на 1-2 години. Можна брати комбінацію таких продуктів: для жирності — олію, сметану чи йогурт, для кислоти — лимонний сік, оцет чи гірчицю, прянощі — паприку, часник, куркуму, розмарин чи кмин. Маринад допоможе не лише покращити смак, а й збереже соковитість м’яса.

Дайте м’ясу «зігрітись». Не кладіть курку з холодильника відразу в духовку чи на сковорідку. Залиште її на 20 хвилин на столі. Так вона приготується рівномірніше і не сохнутиме зовні.

Смажте на сильному вогні, а потім доводьте до готовності. Професіонали рекомендують спочатку запечатати м’ясо на сильному вогні, щоб утворилася хрустка скориночка, а потім готувати далі на слабкому вогні чи в духовці. Це дозволяє зберегти сік усередині м’яса

Вершкове масло для рум’яності. Щоб куряча шкірка була золотавою, ароматною та хрумкою, за 10 хвилин до завершення приготування змастіть курку вершковим маслом або медово-гірчичним соусом.