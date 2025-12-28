ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
238
Час на прочитання
2 хв

Як приготувати наваристий і золотавий бульйон із магазинної курятини: секрети професійних кухарів

Як правильно варити страву, що додати, щоб була дуже смачною.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Як приготувати бульйон з магазинної курки

Як приготувати бульйон з магазинної курки / © Фото з відкритих джерел

Багато хто вважає, що справді смачний курячий бульйон можна зварити лише з домашньої курки. Саме вона нібито дає насичений смак, аромат і той самий апетитний золотавий колір. Проте навіть зі звичайної магазинної курятини можна отримати наваристий, прозорий і ароматний бульйон, якщо знати один простий кулінарний прийом.

Як зварити курячий бульйон з магазинної птиці, щоб був наваристим і золотавим

Головна проблема бульйону з магазинної курки — блідий колір і невиражений смак. Це пов’язано з особливостями вирощування птиці та мінімальною кількістю природного жиру. Але ситуацію легко виправити, додавши правильний інгредієнт ще на початку варіння.

Секрет полягає у звичайній нечищеній цибулині. Саме лушпиння містить натуральні пігменти, які надають бульйону гарного золотавого відтінку, а також підсилюють смак без інших складних інгредієнтів.

Додатково можна використати:

  • моркву, розрізану навпіл;

  • корінь селери чи петрушки;

  • лавровий лист і кілька горошин чорного перцю.

Але саме цибуля в лушпинні має бути ключовим складником.

Як правильно варити бульйон

Курку чи її частини залийте холодною водою й поставте на повільний вогонь. Після закипання обов’язково зніміть піну — це зробить бульйон прозорим. Далі додайте добре вимиту цибулину прямо з лушпинням, моркву та спеції.

Варіть страву на мінімальному вогні не менше 60 хвилин. Саме повільне томління дозволяє витягнути з курятини максимум смаку й аромату.

Бульйон виходить прозорим, насиченим і ароматним, з природним золотавим кольором, без різкого запаху й зайвого жиру. Таку страву можна подавати як самостійну чи вона стане основою для супів, соусів або локшини.

Дата публікації
Кількість переглядів
238
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie