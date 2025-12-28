- Дата публікації
Як приготувати наваристий і золотавий бульйон із магазинної курятини: секрети професійних кухарів
Як правильно варити страву, що додати, щоб була дуже смачною.
Багато хто вважає, що справді смачний курячий бульйон можна зварити лише з домашньої курки. Саме вона нібито дає насичений смак, аромат і той самий апетитний золотавий колір. Проте навіть зі звичайної магазинної курятини можна отримати наваристий, прозорий і ароматний бульйон, якщо знати один простий кулінарний прийом.
Як зварити курячий бульйон з магазинної птиці, щоб був наваристим і золотавим
Головна проблема бульйону з магазинної курки — блідий колір і невиражений смак. Це пов’язано з особливостями вирощування птиці та мінімальною кількістю природного жиру. Але ситуацію легко виправити, додавши правильний інгредієнт ще на початку варіння.
Секрет полягає у звичайній нечищеній цибулині. Саме лушпиння містить натуральні пігменти, які надають бульйону гарного золотавого відтінку, а також підсилюють смак без інших складних інгредієнтів.
Додатково можна використати:
моркву, розрізану навпіл;
корінь селери чи петрушки;
лавровий лист і кілька горошин чорного перцю.
Але саме цибуля в лушпинні має бути ключовим складником.
Як правильно варити бульйон
Курку чи її частини залийте холодною водою й поставте на повільний вогонь. Після закипання обов’язково зніміть піну — це зробить бульйон прозорим. Далі додайте добре вимиту цибулину прямо з лушпинням, моркву та спеції.
Варіть страву на мінімальному вогні не менше 60 хвилин. Саме повільне томління дозволяє витягнути з курятини максимум смаку й аромату.
Бульйон виходить прозорим, насиченим і ароматним, з природним золотавим кольором, без різкого запаху й зайвого жиру. Таку страву можна подавати як самостійну чи вона стане основою для супів, соусів або локшини.