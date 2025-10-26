Як приготувати ідеальну яєчню / © Freepik

Яєчня — це класика сніданку. Вона проста, поживна й готується всього за кілька хвилин. Але чому у когось виходить смачна, ароматна та апетитна страва, а в когось — пересушена або без смаку? Відповідь проста секрет у спеції, яку додають професійні кухарі.

З чим посмажити яєчню, щоб вийшла неймовірно смачною та ароматною

Кулінари з усього світу радять додавати щіпку куркуми до яєчні. Ця спеція дарує страві золотавий відтінок, ніжний аромат і ледь горіховий присмак. Окрім насиченого смаку, куркума має ще й користь для організму:

покращує травлення;

зміцнює імунітет;

зменшує запальні процеси;

додає енергії зранку.

Як приготувати ідеальну яєчню з куркумою

Інгредієнти:

2-3 яйця;

щіпка куркуми;

сіль і чорний перець за смаком;

невеликий шматочок вершкового масла або трохи оливкової олії.

Спосіб приготування.

Поставте сковорідку на середній вогонь і розтопіть масло. Акуратно розбийте яйця, щоб жовтки залишилися цілими. Посоліть, поперчіть і додайте щіпку куркуми прямо на білок — спеція красиво розтечеться, утворюючи апетитний золотавий колір. Куркума найкраще розкриває аромат у поєднанні з вершковим маслом. Не сипте її на холодну поверхню, дайте спеції кілька секунд прогрітися, і вона віддасть максимум смаку. Смажте до бажаного ступеня готовності — з рідким або повністю просмаженим жовтком. Подавайте одразу, посипавши свіжою зеленню або кількома краплями лимонного соку — для більш яскравого смаку.

У результаті ви отримаєте яєчню з ніжним ароматом, насиченим кольором і витонченим присмаком, яку захочеться готувати знову і знову.