Як приготувати домашній плавлений сир за декілька хвилин: треба лише 3 прості інгредієнти

Постий рецепт домашнього плавленого сиру / © www.freepik.com/free-photo

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Ніжний плавлений сир із вершковим смаком можна приготувати на власній кухні з доступних продуктів. Для домашнього намащення знадобляться кисломолочний сир, яйця, вершкове масло та кілька додаткових інгредієнтів. У результаті виходить однорідна кремова маса, яку зручно подавати на сніданок із хлібом, тостами або свіжими овочами. Про це пише ресурс «Радіо Трек».

Інгредієнти для домашнього плавленого сиру

Для приготування знадобляться:

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кисломолочний сир жирністю 9% — 500 г;

яйця — 2 шт.;

вершкове масло — 100 г;

сіль — 1 ч. л.;

харчова сода — 1 ч. л.;

лимонна кислота — ⅓ ч. л.

Як приготувати плавлений сир у домашніх умовах

Спочатку перекладіть кисломолочний сир у глибоку миску, додайте яйця, м’яке вершкове масло, сіль, соду та лимонну кислоту. Перебийте суміш блендером, щоб позбутися грудочок і отримати максимально гладку консистенцію.

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Підготовлену масу перекладіть у каструлю з товстим дном. Поставте на слабкий вогонь і постійно перемішуйте, не дозволяючи суміші приставати до дна. Приблизно через сім хвилин сирна маса має стати однорідною, гладкою та тягучою. Якщо суміш ще зберігає грудочки, продовжуйте нагрівання, уважно стежачи за консистенцією.

Готовий сир зніміть із плити та перекладіть у чисту ємність. Після охолодження він стане густішим, тому для намазування на хліб найкраще дати йому трохи постояти в холодильнику.

Як урізноманітнити смак домашнього намащення

Базовий рецепт легко змінювати залежно від власних уподобань. Для свіжого аромату додайте дрібно нарізаний кріп, петрушку або зелену цибулю. Любителям насиченого смаку сподобається варіант із попередньо обсмаженими грибами.

Також можна використати дрібно нарізану шинку або трохи гострого перцю. Додатки краще вводити в уже готову сирну масу, щоб вони рівномірно розподілилися й не завадили отримати ніжну консистенцію.

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Домашній плавлений сир підійде до ранкових бутербродів, тостів і несолодких крекерів. Зберігайте його в закритій ємності в холодильнику та використовуйте чисту ложку для подавання.

Порада: для приготування обирайте свіжий кисломолочний сир без стороннього запаху. Оскільки рецепт містить яйця, суміш потрібно достатньо прогріти, готовий продукт не залишайте надовго за кімнатної температури.

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