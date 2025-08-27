ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
219
Час на прочитання
2 хв

Як приготувати пишний омлет на сковороді, який не осяде: тільки не додавайте цей продукт

Щоб омлет на сковороді був пишним і не осідав, достатньо правильно збити яйця, дотримуватися температурного режиму та накрити сковороду кришкою. Така страва вийде легкою, високою, золотавою і апетитною, наче з ресторану.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Як приготувати пишний омлет на сковороді без молока

Як приготувати пишний омлет на сковороді без молока / © Credits

Багато хто звик готувати омлет із додаванням молока, вважаючи, що саме воно робить страву повітряною і високою. Насправді молоко часто забиває текстуру й призводить до того, що омлет втрачає пишність і швидко осідає. Якщо хочете приготувати ніжний, ароматний і справді пишний омлет, відмовтеся від молока та скористайтеся цими простими кулінарними хитрощами.

Чому в омлет не можна додавати молоко

Молоко під час нагрівання виділяє багато вологи, яка перетворюється на пару. Через це страва часто виходить водянистою і після зняття зі сковороди швидко падає. Яйця ж самі по собі мають достатньо білків, щоб створити легку та пишну структуру, їх треба лише правильно збити.

Як приготувати пишний омлет на сковороді без молока: кулінарні секрети

  • Ретельно збивайте яйця. Використовуйте вінчик або міксер, щоб наситити масу повітрям. Саме пухирці повітря зроблять омлет високим і ніжним.

  • Трохи води або вершкового масла. Додайте крапельку води на сковорідку під час смаження, вона перетвориться на пару й допоможе яйцям піднятися. А шматочок масла додасть ніжності та апетитної золотавої скоринки.

  • Правильна сковорода. Краще вибирати сковорідку з товстим дном і антипригарним покриттям, таким чином омлет не пристане і рівномірно приготується.

  • Повільний вогонь. Готувати омлет варто на середньому чи навіть слабкому вогні, накривши кришкою. Це дозволяє йому підніматися, не підгораючи.

  • Трохи борошна чи крохмалю за бажанням. Додайте щіпку будь-якого з цих інгредієнтів — і омлет збереже форму навіть після того, як охолоне.

Для аромату можна додати свіже подрібнене зелене листя — кріп, петрушку й базилік. Сир твердих сортів чи бринза зроблять смак насиченішим і допоможуть зберегти пишність омлету. Якщо любите дієтичні варіанти, можна приготувати омлет лише з білків, він теж буде ніжним і легким.

Дата публікації
Кількість переглядів
219
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie