Як приготувати пишний омлет на сковороді, який не осяде: тільки не додавайте цей продукт
Щоб омлет на сковороді був пишним і не осідав, достатньо правильно збити яйця, дотримуватися температурного режиму та накрити сковороду кришкою. Така страва вийде легкою, високою, золотавою і апетитною, наче з ресторану.
Багато хто звик готувати омлет із додаванням молока, вважаючи, що саме воно робить страву повітряною і високою. Насправді молоко часто забиває текстуру й призводить до того, що омлет втрачає пишність і швидко осідає. Якщо хочете приготувати ніжний, ароматний і справді пишний омлет, відмовтеся від молока та скористайтеся цими простими кулінарними хитрощами.
Чому в омлет не можна додавати молоко
Молоко під час нагрівання виділяє багато вологи, яка перетворюється на пару. Через це страва часто виходить водянистою і після зняття зі сковороди швидко падає. Яйця ж самі по собі мають достатньо білків, щоб створити легку та пишну структуру, їх треба лише правильно збити.
Як приготувати пишний омлет на сковороді без молока: кулінарні секрети
Ретельно збивайте яйця. Використовуйте вінчик або міксер, щоб наситити масу повітрям. Саме пухирці повітря зроблять омлет високим і ніжним.
Трохи води або вершкового масла. Додайте крапельку води на сковорідку під час смаження, вона перетвориться на пару й допоможе яйцям піднятися. А шматочок масла додасть ніжності та апетитної золотавої скоринки.
Правильна сковорода. Краще вибирати сковорідку з товстим дном і антипригарним покриттям, таким чином омлет не пристане і рівномірно приготується.
Повільний вогонь. Готувати омлет варто на середньому чи навіть слабкому вогні, накривши кришкою. Це дозволяє йому підніматися, не підгораючи.
Трохи борошна чи крохмалю за бажанням. Додайте щіпку будь-якого з цих інгредієнтів — і омлет збереже форму навіть після того, як охолоне.
Для аромату можна додати свіже подрібнене зелене листя — кріп, петрушку й базилік. Сир твердих сортів чи бринза зроблять смак насиченішим і допоможуть зберегти пишність омлету. Якщо любите дієтичні варіанти, можна приготувати омлет лише з білків, він теж буде ніжним і легким.