Як приготувати рибу, щоб не було запаху болота: кулінарні хитрощі професійних кухарів

Риба — один із найцінніших продуктів, багатий на білок, фосфор і омега-3 жирні кислоти. Та іноді найсвіжіша риба має специфічний запах болота, який псує навіть найвишуканішу страву. Причина цього смороду — природне середовище, де жила риба, чи неправильне зберігання. Але професійні кухарі знають кілька перевірених способів, як прибрати неприємний аромат і зробити рибу по-справжньому смачною та ароматною.

Замочіть рибу в молоці чи кефірі. Це один із найстаріших і найефективніших способів. Молочні продукти нейтралізують неприємний запах і роблять м’ясо риби ніжнішим. Достатньо залишити рибу у молоці чи кефірі на 15 хвилин перед приготуванням. Після цього промийте її водою й обсушіть паперовою серветкою.

Використовуйте лимон. Кислота — природний нейтралізатор запахів. Перед смаженням або запіканням збризніть рибу лимонним соком або слабким розчином яблучного оцту. Якщо плануєте готувати рибу на грилі, додайте кілька скибочок лимона всередину тушки — це не лише усуне запах, а й додасть ніжного цитрусового аромату.

Додайте спеції та трави. Професійні кухарі радять готувати рибу з ароматними травами: кропом, розмарином, базиліком, чебрецем чи лавровим листом. Суміш чорного перцю, коріандру та лимонної цедри робить смак глибшим і маскує будь-який сторонній аромат. Особливо добре така комбінація працює для річкової риби.

Використовуйте часник і цибулю під час приготування. Запікання риби з цибулею й часником не лише додає аромату, а й ефективно поглинає сторонні запахи. Ще один лайфгак — під час смаження покласти на сковорідку скибочку чорного хліба або кілька лаврових листків, вони заберуть неприємний аромат.