Як смажити рибу, щоб була смачна золотиста скоринка / © unsplash.com

Для смаження обирайте рибу зі щільною структурою: судак, карась, щука, пангасіус.

Очистіть рибу від луски, видаліть нутрощі та ретельно промийте холодною водою.

Важливий момент — обсушіть рибу паперовими рушниками. Саме суха поверхня забезпечить хрустку золотисту скоринку, а не варений ефект.

Смачний маринад

Експерти рекомендують: «Дайте рибі трохи полежати в солі та спеціях — смак стане насиченішим».

На 1 кг риби використайте 10–15 г солі, трохи чорного перцю, паприки, сушеного кропу або чебрецю. Для ніжності можна додати чайну ложку лимонного соку або оцту.

Залиште рибу в маринаді хоча б на 15–20 хвилин.

Як правильно смажити

Сковорода з товстим дном — обов’язково: чавунна або антипригарна. Олія — лише рафінована соняшникова або кукурудзяна. Вона повинна бути добре розігріта, але не диміти.

Перед смаженням обваляйте рибу в муці. Краще кукурудзяній — вона робить скоринку особливо хрусткою.

Викладайте шматочки на сковороду так, щоб вони не торкалися один одного.

Спочатку смажте без кришки — до золотистої скоринки знизу. Потім обережно переверніть і накрийте кришкою, щоб риба проготувалася всередині.

Дрібну рибу смажте по 2–3 хвилини з кожного боку.

Великі шматки — по 4–5 хвилин.

Готову рибу можна трохи скропити лимонним соком. Подавайте з картопляним пюре, гречкою або овочами — і смак дитинства оживе на вашій тарілці.

Професійний лайфгак: щоб риба не розвалювалася, ніколи не перевертайте її зарано — дочекайтеся, коли вона сама легко відділяється від сковороди.