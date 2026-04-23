Як приготувати смачні деруни: рецепт із секретним інгредієнтом

Смачні деруни

Деруни — це справжня класика української кухні, проте навіть таку знайому страву можна вдосконалити. Головною проблемою під час їхнього приготування часто стає надмірна жирність, адже картопля схильна вбирати багато олії зі сковорідки. Щоб зробити страву легкою та хрусткою, досвідчені кулінари використовують один несподіваний інгредієнт — алкоголь.

Для чого потрібно додавати алкоголь

Особливість цього рецепта полягає у додаванні невеликої кількості горілки або коньяку. Цей компонент виконує важливу технічну функцію, під час смаження спирт миттєво випаровується, створюючи своєрідний бар’єр, який не дає олії проникати всередину картопляної маси. Завдяки цьому деруни виходять золотистими зовні та ніжними всередині, без зайвого жиру. При цьому смак чи запах алкоголю в готовій страві абсолютно не відчувається.

Інгредієнти для приготування дерунів

Для приготування порції вам знадобляться:

Картопля — 500 г;

Цибуля — 150 г;

Яйце куряче — 1 шт.;

Борошно — 3 столові ложки;

Сіль — 1 чайна ложка;

Чорний перець — 0,5 чайної ложки;

Секретний компонент (горілка або коньяк) — 0,5 чайної ложки.

Покроковий процес приготування дерунів

Щоб отримати найкращий результат, варто дотримуватися чіткої послідовності дій.

Очищені коренеплоди слід натерти на середній тертці. Отриману масу необхідно обов’язково віджати, щоб позбутися зайвого соку. Якщо ви хочете, щоб деруни зберегли світлий колір і не потемніли, можна додати до картоплі кілька крапель лимонного соку.

До підготовленої картоплі додайте натерту цибулю. Потім вбийте яйце, всипте борошно, сіль та чорний перець. Ретельно вимішуйте суміш, поки вона не стане повністю однорідною.

В останню чергу влийте алкоголь і ще раз добре перемішайте тісто.

Добре розігрійте сковорідку з достатньою кількістю рослинної олії. Викладайте масу ложкою та обсмажуйте деруни з обох боків до появи апетитної рум’яної скоринки.

Такі деруни смакують набагато краще за традиційні, оскільки вони зберігають природний смак картоплі та мають приємну хрустку скоринку без зайвого відчуття жирності.