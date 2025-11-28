Як приготувати смачні котлети без фаршу: вам знадобиться лише куряча грудка і 15 хвилин часу

Багато хто переконаний, що смачні курячі котлети можливі лише з фаршу. Та насправді рублені котлети з грудки — набагато ніжніші, соковитіші та ароматніші. До того ж, готуються вони в рази швидше. Усе, що вам потрібно, — свіжа куряча грудка, кілька простих інгредієнтів та 15 хвилин часу.

Правильно наріжте м’ясо. Секрет соковитості — у дуже дрібно нарізаній грудці. Кубики мають бути не більші за 0,5 см. Такий розмір дозволяє котлетам добре тримати форму і залишатися ніжними всередині. Фарш такої текстури неможливо купити — його можна зробити лише ножем.

Додайте інгредієнти для зв’язування. Щоб маса не розпадалася під час смаження, покладіть 1 яйце, 1 ст. л. крохмалю чи борошна, дрібку солі, чорний перець. За бажання — подрібнений часник, зелень чи ложку сметани для додаткової ніжності. Крохмаль робить текстуру м’якшою та дає легку хрусткість ззовні.

Дайте м’ясній масі відпочити. Залиште суміш на 7-10 хвилин. За цей час грудка пустить трохи соку, а крохмаль зробить її кремовою та в’язкою. Це головний секрет рівних та акуратних котлет.

Смажте на середньому вогні. Викладайте котлети ложкою на розігріту сковороду з мінімальною кількістю олії. Смажте по 3-4 хвилини з кожного боку, накривайте кришкою, щоб вони залишилися соковитими. Котлети швидко підрум’янюються, але не пересихають, саме за це їх так люблять професійні кухарі.