Як приготувати смачні котлети без фаршу: вам знадобиться лише куряча грудка і 15 хвилин часу

Швидкий рецепт соковитих рублених котлет: як за 15 хвилин приготувати ідеальну страву з курячої грудки — ніжну, ароматну й дуже апетитну.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Як приготувати рублені курячі котлети

Як приготувати рублені курячі котлети / © www.freepik.com/free-photo

Багато хто переконаний, що смачні курячі котлети можливі лише з фаршу. Та насправді рублені котлети з грудки — набагато ніжніші, соковитіші та ароматніші. До того ж, готуються вони в рази швидше. Усе, що вам потрібно, — свіжа куряча грудка, кілька простих інгредієнтів та 15 хвилин часу.

Як приготувати ідеальні рублені котлети з курячої грудки

  1. Правильно наріжте м’ясо. Секрет соковитості — у дуже дрібно нарізаній грудці. Кубики мають бути не більші за 0,5 см. Такий розмір дозволяє котлетам добре тримати форму і залишатися ніжними всередині. Фарш такої текстури неможливо купити — його можна зробити лише ножем.

  2. Додайте інгредієнти для зв’язування. Щоб маса не розпадалася під час смаження, покладіть 1 яйце, 1 ст. л. крохмалю чи борошна, дрібку солі, чорний перець. За бажання — подрібнений часник, зелень чи ложку сметани для додаткової ніжності. Крохмаль робить текстуру м’якшою та дає легку хрусткість ззовні.

  3. Дайте м’ясній масі відпочити. Залиште суміш на 7-10 хвилин. За цей час грудка пустить трохи соку, а крохмаль зробить її кремовою та в’язкою. Це головний секрет рівних та акуратних котлет.

  4. Смажте на середньому вогні. Викладайте котлети ложкою на розігріту сковороду з мінімальною кількістю олії. Смажте по 3-4 хвилини з кожного боку, накривайте кришкою, щоб вони залишилися соковитими. Котлети швидко підрум’янюються, але не пересихають, саме за це їх так люблять професійні кухарі.

  5. Подача. Готові котлети виходять ніжними, ароматними, з красивою хрусткою скоринкою, ідеальними на вечерю чи обід. Вони чудово поєднуються з овочевими салатами, гречкою, картопляним пюре або свіжими соусами на основі йогурту.

