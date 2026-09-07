Як приготувати смачні золотаві деруни із хрумкою скоринкою без борошна та яєць: спосіб наших бабусь

Як правильно готувати деруни / © Фото з відкритих джерел

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Справжні українські деруни можна приготувати без борошна та яєць. Адже насправді ці продукти роблять їх твердими, а картопляний смак стає менш виразним. Наші бабусі часто використовували простий кухонний трюк: давали тертій картоплі відстоятися, а потім повертали природний крохмаль у тісто. Саме крохмаль допомагає дерунам залишатися цілими під час смаження, а поверхні — ставати золотавою та хрумкою.

Як правильно готувати деруни без яєць і борошна

Для дерунів найкраще брати картоплю з достатньою кількістю крохмалю. Її очищають, миють і натирають на дрібній тертці. Після цього масу перекладають у сито або чисту марлю та злегка відтискають.

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Але сік не потрібно виливати одразу, залиште його в мисці приблизно на 5–10 хвилин. За цей час на дні утвориться шар білого картопляного крохмалю. Обережно злийте рідину, не чіпаючи осад, і поверніть крохмаль до тертої картоплі.

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Це і є головний секрет рецепту: жодного борошна та яєць — лише природний крохмаль самої картоплі.

Що додати в картопляну масу для смаку

До картопляної маси достатньо додати дрібно натерту цибулю та сіль. Цибуля не тільки надає дерунам характерного смаку, а й допомагає картоплі не так швидко темніти.

За бажанням можна додати трохи часнику або дрібку чорного перцю, але класичний варіант приготування дуже гарний і без великої кількості спецій.

Важливо не солити картоплю задовго до смаження. Сіль витягує вологу, тому маса може стати рідшою.

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Як отримати хрумку скоринку

Сковороду потрібно добре розігріти, а олію налити так, щоб вона тонким шаром покривала дно. Картопляну масу викладайте ложкою лише на гарячу поверхню.

Деруни не повинні лежати один на одному, тому між ними залишайте невеликі проміжки. Не робіть їх надто товстими — тонші вироби швидше просмажуються та отримують виразнішу скоринку.

Смажте на середньому або трохи вищому за середній вогні до золотавого кольору з одного боку. Потім обережно переверніть і доведіть до готовності з іншого.

Не накривайте сковороду кришкою. Пара залишиться всередині, і замість хрумкої поверхні можна отримати м’які деруни.

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Маленька хитрість перед смаженням

Якщо картопляна маса все одно здається надто рідкою, не поспішайте додавати борошно. Злийте зайву рідину та ще раз перемішайте масу з осілим крохмалем.

Готові деруни краще викладати на паперовий рушник в один шар, щоб прибрати зайвий жир і не дати скоринці розмокнути.

Подавати їх найкраще гарячими — зі сметаною, зеленню або грибним соусом.

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