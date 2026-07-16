Як приготувати варення з кабачків: простий рецепт, а смакуватиме всю зиму

Як приготувати варення з кабачка / © unsplash.com

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Кабачки традиційно асоціюються із закусками, рагу чи оладками. Проте цей овоч чудово підходить і для приготування солодких заготовок. Завдяки нейтральному смаку він легко вбирає аромат цитрусових, спецій або ягід, перетворюючись на ніжне варення з приємною текстурою.

Цей рецепт не потребує дорогих інгредієнтів і під силу навіть тим, хто вперше займається консервацією. Як приготувати — розповідає редакція ТСН.ua.

Які інгредієнти знадобляться

Для приготування класичного варення треба:

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1 кг молодих кабачків;

800–1000 г цукру;

1 лимон;

1 апельсин (за бажанням);

1 чайна ложка ванільного цукру або дрібка кориці (за смаком).

Якщо використовуються зрілі плоди, їх необхідно очистити від товстої шкірки та видалити насіння.

Як підготувати кабачки

Овочі ретельно миють, очищають і нарізають невеликими кубиками приблизно однакового розміру. Це допоможе шматочкам рівномірно проваритися та зберегти гарний вигляд.

Лимон і апельсин добре миють гарячою водою. Цедру можна натерти окремо, а м’якоть подрібнити разом із соком, попередньо видаливши кісточки.

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Покроковий рецепт варення з кабачків

Крок 1. Засипати цукром

Нарізані кабачки перекладають у велику каструлю та засипають цукром. Масу залишають на 2–4 години, щоб овоч пустив достатньо соку.

Крок 2. Додати цитрусові

Після появи сиропу додають подрібнений лимон, апельсин і, за бажанням, натерту цедру. Саме цитрусові надають десерту яскравого аромату та легкої кислинки.

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Крок 3. Проварити суміш

Каструлю ставлять на середній вогонь і доводять до кипіння. Піну, яка утворюється на поверхні, знімають ложкою. Після цього варення варять близько 10–15 хвилин, вимикають плиту та залишають до повного охолодження.

Крок 4. Повторити варіння

Процедуру повторюють ще двічі. Завдяки такому способу шматочки кабачків залишаються цілими, а сироп набуває красивого бурштинового кольору.

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Під час останнього нагрівання можна додати ванільний цукор або дрібку кориці.

Як зрозуміти, що варення готове

Готовий сироп стає густішим, а шматочки овочів набувають напівпрозорого вигляду. Якщо крапля на холодній тарілці не розтікається, десерт можна розкладати по банках.

Як правильно закатати варення

Банки та кришки необхідно попередньо простерилізувати. Гаряче варення розливають у підготовлені ємності, герметично закривають, перевертають догори дном і загортають у ковдру до повного охолодження.

Зберігати заготовку рекомендується у прохолодному темному місці.

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Чим можна урізноманітнити рецепт

Кабачкове варення легко адаптувати під власний смак. До нього часто додають:

імбир;

м’яту;

корицю;

ваніль;

курагу;

ананас;

яблука;

обліпиху.

Кожен із цих інгредієнтів додає десерту нові смакові відтінки та робить його ще цікавішим.

Корисні поради

Щоб варення вийшло ароматним і красивим, варто використовувати молоді кабачки зі щільною м’якоттю. Не слід готувати надто великі порції за один раз — так маса прогрівається рівномірніше.

Якщо хочеться отримати більш густу консистенцію, можна збільшити тривалість останнього варіння на 5–10 хвилин. Для ніжнішої текстури частину кабачків допускається подрібнити блендером.

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