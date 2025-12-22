Як приховати живіт за допомогою одягу: ідеальний образ для святкування Нового року 2026

Як замаскувати живіт за допомогою одягу / © www.freepik.com/free-photo

Новорічна ніч — це саме той час, щоб сяяти, відчувати впевненість і насолоджуватися святом, а не переживати через дрібні недоліки фігури. Живіт — одна із проблемних зон практично для кожної жінки, яка часто викликає сумніви під час вибору святкового вбрання. Проте стилісти запевняють: грамотно підібраний одяг здатен візуально змінити пропорції тіла, зробити силует стрункішим і підкреслити переваги фігури без жодного дискомфорту.

Сукня із запахом

Новорічний образ для пишних жінок / © Фото з відкритих джерел

Сукні із запахом створюють діагональну лінію, яка візуально звужує талію, маскує живіт, підкреслює бюст і лінію декольте. Для новорічної ночі варто обирати моделі із м’яких тканин.

Високе посадження та акцент на талії

Новорічний образ для пишних жінок / © Фото з відкритих джерел

Штани або спідниці з високою талією підтримують зону живота, витягують силует, формують чіткі пропорції. Доповненням може стати пояс або декоративна деталь трохи вище природної талії.

Темні відтінки та вертикалі

Новорічний образ для пишних жінок / © Фото з відкритих джерел

Темні кольори працюють безвідмовно, особливо в поєднанні з вертикальними елементами — швами, складками, декоративними смужками, довгими намистами або ґудзиками. Вони створюють ефект витягнутої фігури.

Правильна довжина та крій

Новорічний образ для пишних жінок / © Фото з відкритих джерел

Оптимальна довжина сукні — до коліна або міді. Занадто короткі моделі часто акцентують увагу на середині фігури, тоді як подовжений крій врівноважує пропорції.

Багатошаровість як стильний прийом

Новорічний образ для пишних жінок / © Фото з відкритих джерел

Легкі жакети, кардигани або накидки створюють вертикальні лінії, приховують проблемні зони, додають образу завершеності. Важливо, щоб верхній шар був відкритим.

Тканини, які працюють на вас

© Фото з відкритих джерел

Для святкового образу краще вибирати матові або напівматові матеріали, тканини з м’яким падінням, щільний трикотаж або костюмну тканину. Блискучі матеріали також можна використовувати, але вони мають бути однотонними.

Деталі, що відволікають увагу

Новорічний образ для пишних жінок / © Фото з відкритих джерел

Аксесуари допомагають змістити фокус з недоліків фігури. Це можуть бути сережки, яскравий макіяж, взуття на підборах, акцент на плечах або зоні декольте.