Як раз і назавжди позбутися засмічення труб та смороду з раковини: сантехніки розкрили свій секрет

Як позбутися засмічення труб / © iStock

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Багато людей помилково вважають, що головною причиною засмічень є великі залишки їжі. Насправді основна проблема накопичується поступово. На внутрішніх стінках труб осідають жир, залишки мийних засобів, частинки продуктів, волосся та пил. З часом цей шар стає дедалі товщим, через що просвіт труби звужується, а вода починає проходити значно повільніше. Особливо швидко проблема виникає на кухні, де до каналізації регулярно потрапляють жирні залишки після миття посуду. Однак кілька хвилин догляду щотижня допоможуть надовго забути про повільне стікання води, неприємний запах та дорогі виклики сантехніка.

Як раз і назавжди позбутися засмічення труб

Найефективніша профілактика — гаряча вода з миючим засобом/ Досвідчені сантехніки радять не чекати появи засмічення, а проводити регулярну профілактику.

Раз на тиждень достатньо закип’ятити 2-3 літри води та додати до неї столову ложку засобу для миття посуду. Отриману суміш повільно виливають у зливний отвір.

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Гаряча вода допомагає розчиняти жирові відкладення, а мийний засіб ефективно розщеплює жир, який накопичується на стінках труб. Така проста процедура займає лише кілька хвилин, але значно подовжує термін служби каналізаційної системи.

Додатковий захист від засмічень

Не менш важливо встановити на злив спеціальну сіточку-фільтр. Вона затримує великі частинки їжі, волосся та інше сміття, не дозволяючи їм потрапляти всередину труб.

Регулярне очищення такого фільтра займає лічені секунди, зате дозволяє уникнути серйозних проблем у майбутньому.

Фахівці також рекомендують періодично промивати сифон, адже саме в ньому часто накопичуються залишки органіки та жирові відкладення.

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Що категорично не можна зливати в раковину

Навіть найдорожча сантехніка не витримає неправильного використання. Існує кілька речовин, які найчастіше стають причиною складних засмічень.

До каналізації небажано виливати:

олію та кулінарний жир;

кавову гущу;

залишки борошна та тіста;

рис, макарони та крупи;

фарбу та будівельні суміші;

великі харчові відходи.

Особливо небезпечним є жир. Потрапляючи в холодні труби, він швидко застигає та створює липкий шар, до якого прилипає інше сміття.

Як позбутися неприємного запаху зі зливу

Якщо з раковини почав з’являтися неприємний запах, це може свідчити про накопичення органічних відкладень.

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У такому випадку ефективним рішенням стане використання спеціальних ферментних засобів для очищення каналізації. Вони містять корисні бактерії, які розщеплюють органічні залишки, не пошкоджуючи труби.

На відміну від агресивної хімії, такі засоби діють м’якше та підходять для регулярного використання.

Коли потрібна допомога сантехніка

Якщо вода практично не стікає, а домашні методи не дають результату, проблема може знаходитися значно глибше в системі каналізації.

У такій ситуації краще не експериментувати з великою кількістю хімічних засобів, а звернутися до спеціаліста. Своєчасне професійне очищення допоможе уникнути пошкодження труб та дорогого ремонту.

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