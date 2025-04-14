- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 77
- Час на прочитання
- 4 хв
Як купувати товари на Temu: проста покрокова інструкція, чи варто боятися шахраїв
Онлайн-платформа Temu стала дуже популярною в Україні, однак, не всі знають, як саме там купувати товари.
Завдяки підказкам ТСН.ua ви завжди зможете робити покупки зі знижками. Розповідаємо, як легко почати шопінг на сайті чи в мобільному застосунку Temu та як отримати максимум користі від усіх бонусів для новачків.
Покрокова інструкція: як робити замовлення на Temu
Реєстрація та вхід
Перший крок — створення свого облікового запису. Зайдіть на сайт Temu або встановіть мобільний застосунок, щоб відкрити доступ до додаткових фішок. Натисніть “Вхід/Реєстрація” та введіть актуальну електронну пошту й пароль. Не хочете возитися з поштою? Без проблем! Можна швидко зареєструватися через акаунти Google, Facebook, Apple або Twitter.
Як шукати товари
Temu пропонує кілька варіантів пошуку. Ви можете:
скористатися пошуком за ключовими словами
або прогортати каталоги за категоріями, якщо хочете просто подивитися, що є цікавого.
Серед популярних рубрик — мода, електроніка, товари для дому, саду, тварин і ще купа всього.
Вибір і перегляд товарів
Знайшли щось цікаве? Натискайте — і відкриється сторінка з детальною інформацією: ціна, опис, наявність, відгуки, фото. Тут же можна вибрати розмір, колір або кількість товару.
Додавання до кошика
Коли визначились — тисніть “Додати до кошика”. Хочете ще щось — спокійно шукайте далі. Готові оформляти — переходьте до замовлення.
Оплата
У кошику перегляньте всі обрані речі. Підсумкова сума — вгорі. Під нею є поле для введення промокоду Temu. Якщо у вас є знижка — саме час її активувати й зекономити! Коли все готово до покупки, переходьте до оформлення. Тут потрібно вказати свою адресу для доставки та вибрати зручний спосіб оплати. Temu приймає різні варіанти — це можуть бути банківські картки, PayPal та інші популярні сервіси.
Підтвердження замовлення та трекінг
Після оплати ви отримаєте лист-підтвердження на вказану електронну пошту. У ньому — усі деталі вашої покупки та спеціальний номер для відстеження посилки. Весь процес доставки можна легко контролювати: просто заходьте в застосунок Temu або на сайт, авторизуйтеся — і вся інформація буде у вас під рукою.
Важливо знати! Temu ніколи не надсилає SMS або додаткові листи з проханням повторно сплатити замовлення. Вся офіційна інформація — тільки в особистому кабінеті на Temu. Якщо отримали підозрілий лист або повідомлення — швидше за все, це шахраї. Не переходьте за сумнівними посиланнями! Якщо щось викликає сумніви — зверніться напряму до служби підтримки Temu.
Чи можливе шахрайство на Temu
Сама платформа Temu безпечна, однак, на жаль, існують люди, які свідомо вигадують схеми обману користувачів. Вони вдаються до різних хитрощів — надсилають неправдиві повідомлення, публікують фейкові акції чи заманюють оманливою рекламою. Їхня мета — ввести вас в оману та отримати вигоду.
Щоб не потрапити в пастку, важливо розуміти, якими методами користуються такі зловмисники та навчитися розпізнавати обман ще на підході.
Шахрайські повідомлення
Шахраї нерідко маскуються під офіційні джерела Temu, розсилаючи повідомлення з вигаданими знижками, подарунками або нібито виграшами. Такі повідомлення можуть приходити з різних платформ — пошта, месенджери, соцмережі. Але не все, що схоже на Temu, є ним насправді.
Ось як розпізнати обман:
Електронна пошта — перевіряйте адресу відправника. Якщо домен — не @temu.com, не довіряйте такому листу. Тематичні листи від шахраїв можуть виглядати дуже переконливо, тому уважність — ваш головний захист.
WhatsApp — Temu не веде спілкування з клієнтами через WhatsApp. Якщо ви отримали повідомлення з нібито “офіційною” акцією, яка містить підозріле посилання або файл — це обман. Такий номер краще одразу заблокувати й поскаржитися на нього.
Telegram — будь-яке повідомлення від імені Temu в Telegram — фейк. Ця платформа не використовується Temu для прямої комунікації з клієнтами. Тож не відкривайте лінки, не переходьте за кнопками і не вводьте жодної особистої інформації.
Реферальні коди
Temu має систему бонусів за запрошення друзів: якщо новий користувач зареєструється за вашим унікальним кодом — ви отримаєте бонуси. І цим почали активно користуватись шахраї.
Як це виглядає на практиці: ви натрапляєте на нібито інтригуюче або провокаційне зображення — фото, мем чи якийсь “шок-контент”. Але щоб його побачити, вас просять ввести спеціальний код. Насправді цей код — реферальний, і коли ви його активуєте, шахрай отримує “плюсик” у свою реферальну статистику.
У результаті:
ви нічого не побачите (бо нічого і не було);
грошей не втрачаєте, але несвідомо допомагаєте аферисту отримати вигоду;
шахрай продовжує заробляти, використовуючи чужу довірливість.
Величезні знижки
Temu дійсно часто пропонує знижки до 90%, але такі пропозиції доступні тільки через їхній офіційний сайт або мобільний застосунок. Знижки з'являються у вигляді рекламних банерів, і, натискаючи на них, ви потрапляєте на сторінки з акціями. Якщо ж ви отримуєте повідомлення з подібними посиланнями, будьте обережні — це 100% шахрайство!
Не ведіться на підозрілі пропозиції через сторонні канали — все, що вам потрібно, завжди є на офіційному ресурсі Temu.