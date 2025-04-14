Як купувати товари на Temu: проста покрокова інструкція, чи варто боятися шахраїв

Як робити покупки на Temu / © unsplash.com

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Завдяки підказкам ТСН.ua ви завжди зможете робити покупки зі знижками. Розповідаємо, як легко почати шопінг на сайті чи в мобільному застосунку Temu та як отримати максимум користі від усіх бонусів для новачків.

Покрокова інструкція: як робити замовлення на Temu

Реєстрація та вхід

Перший крок — створення свого облікового запису. Зайдіть на сайт Temu або встановіть мобільний застосунок, щоб відкрити доступ до додаткових фішок. Натисніть “Вхід/Реєстрація” та введіть актуальну електронну пошту й пароль. Не хочете возитися з поштою? Без проблем! Можна швидко зареєструватися через акаунти Google, Facebook, Apple або Twitter.

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Як шукати товари

Temu пропонує кілька варіантів пошуку. Ви можете:

скористатися пошуком за ключовими словами

або прогортати каталоги за категоріями, якщо хочете просто подивитися, що є цікавого.

Серед популярних рубрик — мода, електроніка, товари для дому, саду, тварин і ще купа всього.

Вибір і перегляд товарів

Знайшли щось цікаве? Натискайте — і відкриється сторінка з детальною інформацією: ціна, опис, наявність, відгуки, фото. Тут же можна вибрати розмір, колір або кількість товару.

Додавання до кошика

Коли визначились — тисніть “Додати до кошика”. Хочете ще щось — спокійно шукайте далі. Готові оформляти — переходьте до замовлення.

Оплата

У кошику перегляньте всі обрані речі. Підсумкова сума — вгорі. Під нею є поле для введення промокоду Temu. Якщо у вас є знижка — саме час її активувати й зекономити! Коли все готово до покупки, переходьте до оформлення. Тут потрібно вказати свою адресу для доставки та вибрати зручний спосіб оплати. Temu приймає різні варіанти — це можуть бути банківські картки, PayPal та інші популярні сервіси.

Підтвердження замовлення та трекінг

Після оплати ви отримаєте лист-підтвердження на вказану електронну пошту. У ньому — усі деталі вашої покупки та спеціальний номер для відстеження посилки. Весь процес доставки можна легко контролювати: просто заходьте в застосунок Temu або на сайт, авторизуйтеся — і вся інформація буде у вас під рукою.

Важливо знати! Temu ніколи не надсилає SMS або додаткові листи з проханням повторно сплатити замовлення. Вся офіційна інформація — тільки в особистому кабінеті на Temu. Якщо отримали підозрілий лист або повідомлення — швидше за все, це шахраї. Не переходьте за сумнівними посиланнями! Якщо щось викликає сумніви — зверніться напряму до служби підтримки Temu.

Чи можливе шахрайство на Temu

Чи можливе шахрайство на Temu / © unsplash.com

Сама платформа Temu безпечна, однак, на жаль, існують люди, які свідомо вигадують схеми обману користувачів. Вони вдаються до різних хитрощів — надсилають неправдиві повідомлення, публікують фейкові акції чи заманюють оманливою рекламою. Їхня мета — ввести вас в оману та отримати вигоду.

Щоб не потрапити в пастку, важливо розуміти, якими методами користуються такі зловмисники та навчитися розпізнавати обман ще на підході.

Шахрайські повідомлення

Шахраї нерідко маскуються під офіційні джерела Temu, розсилаючи повідомлення з вигаданими знижками, подарунками або нібито виграшами. Такі повідомлення можуть приходити з різних платформ — пошта, месенджери, соцмережі. Але не все, що схоже на Temu, є ним насправді.

Ось як розпізнати обман:

Електронна пошта — перевіряйте адресу відправника. Якщо домен — не @temu.com, не довіряйте такому листу. Тематичні листи від шахраїв можуть виглядати дуже переконливо, тому уважність — ваш головний захист.

WhatsApp — Temu не веде спілкування з клієнтами через WhatsApp. Якщо ви отримали повідомлення з нібито “офіційною” акцією, яка містить підозріле посилання або файл — це обман. Такий номер краще одразу заблокувати й поскаржитися на нього.

Telegram — будь-яке повідомлення від імені Temu в Telegram — фейк. Ця платформа не використовується Temu для прямої комунікації з клієнтами. Тож не відкривайте лінки, не переходьте за кнопками і не вводьте жодної особистої інформації.

Реферальні коди

Temu має систему бонусів за запрошення друзів: якщо новий користувач зареєструється за вашим унікальним кодом — ви отримаєте бонуси. І цим почали активно користуватись шахраї.

Як це виглядає на практиці: ви натрапляєте на нібито інтригуюче або провокаційне зображення — фото, мем чи якийсь “шок-контент”. Але щоб його побачити, вас просять ввести спеціальний код. Насправді цей код — реферальний, і коли ви його активуєте, шахрай отримує “плюсик” у свою реферальну статистику.

У результаті:

ви нічого не побачите (бо нічого і не було);

грошей не втрачаєте , але несвідомо допомагаєте аферисту отримати вигоду;

шахрай продовжує заробляти, використовуючи чужу довірливість.

Величезні знижки

Temu дійсно часто пропонує знижки до 90%, але такі пропозиції доступні тільки через їхній офіційний сайт або мобільний застосунок. Знижки з'являються у вигляді рекламних банерів, і, натискаючи на них, ви потрапляєте на сторінки з акціями. Якщо ж ви отримуєте повідомлення з подібними посиланнями, будьте обережні — це 100% шахрайство!

Не ведіться на підозрілі пропозиції через сторонні канали — все, що вам потрібно, завжди є на офіційному ресурсі Temu.