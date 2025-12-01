Як розчистити доріжки від льоду менш ніж за хвилину: копійчаний засіб працює миттєво

Ожеледиця на дорозі / © УНІАН

Зимова погода приносить не лише гарні снігові пейзажі, а й небезпеку на доріжках та біля під’їздів. Навіть невеликий шар льоду може стати причиною травм, тому важливо заздалегідь подбати про безпеку.

Окрім традиційної солі, існують інші ефективні та доступні методи, які допоможуть уникнути ковзань, про це пише пише express.

Щоб швидко розтопити лід і уникнути травм, використайте звичайну харчову соду з кухні — дешевий і ефективний спосіб.

Присипте лід содою, і він швидко почне розтоплюватися. Сода не шкодить навколишньому середовищу, тваринам та взуттю, а коштує всього кілька десятків гривень.

Чим обробити слизькі доріжки

Пісок або котячий наповнювач

Якщо на вулиці дуже слизько, можна посипати поверхню піском або спеціальним наповнювачем для котячих туалетів. Він не розтоплює лід, але створює шорстку поверхню, що запобігає ковзанню.

Сіль та кухонні реагенти

Традиційний метод — кухонна сіль або спеціальні хімічні засоби для розморожування. Вони ефективні навіть при сильних морозах, але можуть впливати на рослини та ґрунт, тому використовуйте їх помірно.

Але цей варіант псує підошву взуття і шкодить лапкам собак і котів.

Гарячі розчини

Якщо треба швидко прибрати тонкий лід, можна скористатися гарячою водою. Але будьте обережні: вода може замерзнути знову, якщо температура сильно низька. Тому краще поєднувати цей метод із содою або піском.

Екологічні суміші

Поєднання харчової соди з невеликою кількістю цукру або крохмалю допомагає льоду швидше розтанути, при цьому такий розчин не шкодить рослинам і довкіллю.

Ручна обробка

Для невеликих ділянок можна використовувати лопату або спеціальний скребок, щоб поскрябати лід. Цей метод трудомісткий, але ефективний у поєднанні з сіллю або содою.

Попереднє оброблення доріжок

Щоб запобігти появі льоду, посипайте доріжки піском, сіллю або содою ще перед нічними морозами. Так ви зменшите ймовірність утворення тонкого «чорного льоду», який особливо небезпечний.

Поради безпеки

Намагайтеся уникати прямого контакту гарячої води із слизькими поверхнями при сильних морозах.

Використовуйте рукавички та взуття з протектором. Регулярно очищайте доріжки від снігу, щоб лід не накопичувався.