- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 235
- Час на прочитання
- 2 хв
Як розігріти піцу, щоб вона була хрусткою і смачною: метод, що все змінює
Холодна піца з холодильника — знайома ситуація майже кожному. Але ще більше знайоме розчарування, коли після розігрівання вона стає м’якою, гумовою або пересушеною.
Насправді існує кілька перевірених способів, як повернути піці смак, аромат і апетитну хрустку скоринку.
Розповідаємо, як правильно розігріти піцу в духовці, на сковороді, в мікрохвильовці та сучасних кухонних гаджетах — і який метод вважається найкращим.
Чому піца псується після розігрівання
Основна проблема — волога. Після зберігання в холодильнику тісто вбирає вологу, а сир втрачає свою тягучість. Якщо просто поставити піцу в мікрохвильовку, вона нагрівається нерівномірно: верх стає гарячим, а основа — м’якою та «гумовою».
Саме тому важливо обирати методи, які відновлюють текстуру, а не просто підігрівають страву.
Найкращий спосіб: сковорода з кришкою
Один із найефективніших способів — розігрівання піци на сковороді.
Як це зробити:
розігріти сковороду на середньому вогні;
покласти шматок піци без олії;
прогрівати 1–2 хвилини, щоб низ став хрустким;
додати кілька крапель води поруч (не на піцу);
накрити кришкою ще на 2–3 хвилини.
У результаті сир рівномірно розплавляється, а основа залишається хрусткою.
Духовка: ідеально для кількох шматків
Духовка — класичний спосіб, який найкраще підходить, якщо потрібно розігріти одразу кілька порцій.
Як діяти:
розігріти духовку до 180–190°C;
викласти піцу на розігріте деко;
запікати 8–12 хвилин.
Такий метод забезпечує рівномірне нагрівання і добре відновлює текстуру тіста.
Аерофритюрниця — новий фаворит
Останнім часом все більшої популярності набирає аерофритюрниця. Вона працює як компактна конвекційна піч і дає максимально хрусткий результат.
Переваги:
швидкість (2–5 хвилин);
хрустка скоринка;
рівномірне прогрівання.
Саме цей спосіб часто називають найкращим для однієї-двох скибок піци.
Мікрохвильовка: швидко, але не ідеально
Найпоширеніший варіант — мікрохвильова піч, але він має суттєвий мінус: піца стає м’якою та «гумовою».
Як трохи покращити результат:
покласти під піцу паперовий рушник;
підігрівати на середній потужності;
не перевищувати 30–60 секунд.
Це допоможе уникнути надмірної вологи, але хрусткої скоринки не буде.
Чи можна розігрівати піцу в коробці
Фахівці не радять цього робити. Картон може виділяти неприємний запах, а також не розрахований на високі температури. Це не лише погіршує смак, а й може бути небезпечно.