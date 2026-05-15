Як розігріти піцу, щоб вона була хрусткою і смачною: метод, що все змінює

Найкращий спосіб розігріти піцу / © unsplash.com

Реклама

Насправді існує кілька перевірених способів, як повернути піці смак, аромат і апетитну хрустку скоринку.

Розповідаємо, як правильно розігріти піцу в духовці, на сковороді, в мікрохвильовці та сучасних кухонних гаджетах — і який метод вважається найкращим.

Чому піца псується після розігрівання

Основна проблема — волога. Після зберігання в холодильнику тісто вбирає вологу, а сир втрачає свою тягучість. Якщо просто поставити піцу в мікрохвильовку, вона нагрівається нерівномірно: верх стає гарячим, а основа — м’якою та «гумовою».

Реклама

Саме тому важливо обирати методи, які відновлюють текстуру, а не просто підігрівають страву.

Найкращий спосіб: сковорода з кришкою

Один із найефективніших способів — розігрівання піци на сковороді.

Як це зробити:

розігріти сковороду на середньому вогні;

покласти шматок піци без олії;

прогрівати 1–2 хвилини, щоб низ став хрустким;

додати кілька крапель води поруч (не на піцу);

накрити кришкою ще на 2–3 хвилини.

У результаті сир рівномірно розплавляється, а основа залишається хрусткою.

Реклама

Духовка: ідеально для кількох шматків

Духовка — класичний спосіб, який найкраще підходить, якщо потрібно розігріти одразу кілька порцій.

Як діяти:

розігріти духовку до 180–190°C;

викласти піцу на розігріте деко;

запікати 8–12 хвилин.

Такий метод забезпечує рівномірне нагрівання і добре відновлює текстуру тіста.

Аерофритюрниця — новий фаворит

Останнім часом все більшої популярності набирає аерофритюрниця. Вона працює як компактна конвекційна піч і дає максимально хрусткий результат.

Реклама

Переваги:

швидкість (2–5 хвилин);

хрустка скоринка;

рівномірне прогрівання.

Саме цей спосіб часто називають найкращим для однієї-двох скибок піци.

Мікрохвильовка: швидко, але не ідеально

Найпоширеніший варіант — мікрохвильова піч, але він має суттєвий мінус: піца стає м’якою та «гумовою».

Як трохи покращити результат:

Реклама

покласти під піцу паперовий рушник;

підігрівати на середній потужності;

не перевищувати 30–60 секунд.

Це допоможе уникнути надмірної вологи, але хрусткої скоринки не буде.

Чи можна розігрівати піцу в коробці

Фахівці не радять цього робити. Картон може виділяти неприємний запах, а також не розрахований на високі температури. Це не лише погіршує смак, а й може бути небезпечно.

Новини партнерів