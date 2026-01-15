ТСН у соціальних мережах

294
1 хв

Як розігріти їжу під час блекауту: українка поділилась дієвим лайфгаком

У мережі набирає популярності простий метод, який дозволяє розігріти їжу без мікрохвильовки за допомогою звичайного кухонного начиння.

Автор публікації
Дар'я Щербак
Блекаут

Блекаут / © iStock

Через посилення графіків відключення електроенергії українцям доводиться адаптуватися до нових умов побуту. Однією з найпоширеніших проблем залишається приготування або розігрів їжі, коли електрична плита чи мікрохвильова піч недоступні.

Про це розповіла блогерка Марина у TikTok.

Цей метод базується на принципі водяної бані або приготування на парі, що є чудовою альтернативою мікрохвильовці. Для реалізації лайфгаку не потрібне спеціальне обладнання, всі компоненти знайдуться на будь-якій кухні:

  • каструля середнього розміру;

  • металеве сито, яке підходить за діаметром до каструлі;

  • невелика кількість води;

  • кришка.

Процес розігріву займає мінімум часу та зусиль. Алгоритм дій наступний:

У каструлю необхідно налити невелику кількість води та поставити її на вогонь.

Поверх каструлі слід розмістити металеве сито. Важливо слідкувати, щоб вода не торкалася дна сита, а працювала лише пара. У сито викладається їжа, яку необхідно підігріти.

Для максимальної ефективності сито зверху накривається кришкою. Це створює замкнений простір, де гаряча пара циркулює і рівномірно прогріває страву.

За словами авторки лайфхаку, такий спосіб є не лише дієвим, а й доволі швидким. Залежно від об’єму порції, їжа стає гарячою вже через 3–5 хвилин.

Нагадаємо, в соцмережах також активно поширюються лайфгаки, які допомагають адаптуватися до відсутності світла, зокрема способи швидко підсушити волосся без фена, використовуючи підручні засоби.

