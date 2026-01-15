- Дата публікації
Як розігріти їжу під час блекауту: українка поділилась дієвим лайфгаком
У мережі набирає популярності простий метод, який дозволяє розігріти їжу без мікрохвильовки за допомогою звичайного кухонного начиння.
Через посилення графіків відключення електроенергії українцям доводиться адаптуватися до нових умов побуту. Однією з найпоширеніших проблем залишається приготування або розігрів їжі, коли електрична плита чи мікрохвильова піч недоступні.
Про це розповіла блогерка Марина у TikTok.
Цей метод базується на принципі водяної бані або приготування на парі, що є чудовою альтернативою мікрохвильовці. Для реалізації лайфгаку не потрібне спеціальне обладнання, всі компоненти знайдуться на будь-якій кухні:
каструля середнього розміру;
металеве сито, яке підходить за діаметром до каструлі;
невелика кількість води;
кришка.
Процес розігріву займає мінімум часу та зусиль. Алгоритм дій наступний:
У каструлю необхідно налити невелику кількість води та поставити її на вогонь.
Поверх каструлі слід розмістити металеве сито. Важливо слідкувати, щоб вода не торкалася дна сита, а працювала лише пара. У сито викладається їжа, яку необхідно підігріти.
Для максимальної ефективності сито зверху накривається кришкою. Це створює замкнений простір, де гаряча пара циркулює і рівномірно прогріває страву.
За словами авторки лайфхаку, такий спосіб є не лише дієвим, а й доволі швидким. Залежно від об’єму порції, їжа стає гарячою вже через 3–5 хвилин.
Нагадаємо, в соцмережах також активно поширюються лайфгаки, які допомагають адаптуватися до відсутності світла, зокрема способи швидко підсушити волосся без фена, використовуючи підручні засоби.