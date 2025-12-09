Як розкласти продукти у холодильнику до свят, щоб нічого не зіпсувалося: поради

Холодильник / © pexels.com

Реклама

Незалежно від того, чи готуєте ви святковий стіл, чи просто закуповуєте продукти на тиждень, з’ясовується, що більшість людей неправильно організовує простір у холодильнику. Це може призвести до псування їжі, втрати свіжості та навіть ризику розмноження бактерій.

Про це повідомляє Daily mail.

Експерти з прав споживачів «Which?» пояснили, що температура у вашому холодильнику значно відрізняється від полиці до полиці. Тому вкрай важливо логічно розподіляти продукти. Надто щільне пакування, коли продукти на одній полиці торкаються полиці вище, перешкоджає циркуляції холодного повітря. Це підвищує температуру та сприяє розмноженню бактерій.

Реклама

Ключ до безпеки: як розподілити продукти

Щоб забезпечити свіжість продуктам, дотримуйтесь цього правила:

Нижня полиця: це найхолодніша частина холодильника. Тут слід зберігати сире м’ясо, птицю та рибу (включно з великими продуктами, як-от індичка). Це запобігає «стіканню» сирих соків на інші продукти. Середні полиці: тут розміщують готові страви, напівфабрикати, ковбасні вироби та інші м’ясні нарізки, які не помістилися на нижній полиці. На верхніх середніх полицях найкраще зберігати соуси та приправи. Верхня полиця та дверні полиці: тут найтепліше. Це ідеальне місце для молочних продуктів (сир, масло), оскільки вони менш швидкопсувні. Також тут розміщують десерти на основі вершків (кремові торти).

Для овочів та фруктів краще використовувати ящики. Через особливий клімат і вологість ці шухляди найкраще підходять для брюссельської капусти.

Також можна зберігати продукти у коморі. Більшість інших овочів, включаючи пастернак, моркву, цибулю, часник і картоплю, чудово зберігаються при кімнатній температурі. Також не варто охолоджувати помідори, банани та дині.

Щоб звільнити місце, пам’ятайте, що різдвяний пудинг, а також випічка (хліб, різдвяний пиріг, пиріжки з фаршем) можна зберігати при кімнатній температурі.

Реклама

Поради для уникнення харчового отруєння

Експерти нагадують про важливість безпеки:

Використовуйте харчовий термометр, щоб переконатися, що їжа досягла безпечної внутрішньої температури.

Не розморожуйте заморожені продукти на стільниці. Робіть це лише в холодильнику, у мікрохвильовій печі або в холодній воді.

Охолоджуйте швидкопсувні продукти протягом двох годин після придбання.

Нагадаємо, приготування 12 традиційних страв для різдвяної вечері 2025 року коштуватиме середньостатистичній родині приблизно 1374 грн. Найдорожчими стравами залишаються смажена риба, кутя та узвар.

Раніше повідомлялося, голова Союзу українського селянства Іван Томич прогнозує, що перед різдвяними святами та Новим роком ціни на певні продукти зростуть приблизно на 10%.