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Як розміщувати капсули для прання, щоб уникнути проблеми з їхнім розчиненням
Ви можете значно підвищити ефективність прання за допомогою капсул. Їх дуже полюбляють господині, але в них є один неприємний нюанс — вони не завжди повністю розчиняються.
Капсули для прання необхідно завантажувати безпосередньо в барабан пральної машини. Виробники стверджують, що ви отримаєте чистий одяг без плям навіть у прохолодній воді, що допоможе заощадити.
Однак, слід пам’ятати, що для попереднього прання капсули не підходять, а ще їх зовсім неможливо використовувати, якщо потрібно заздалегідь обробити пляму.
Як правильно користуватися капсулами для прання, щоб отримати дійсно ефективний результат:
не забувайте, що капсулу слід покласти на дно барабана і лише після цього завантажувати брудну білизну;
температура для прання встановлюється згідно з рекомендаціями виробника капсул;
дуже важливо правильно розрахувати кількість капсул на прання: одного пакетику вистачить на 7 кг одягу, а ось для 10 кг вже потрібно 2 пакетики;
об’єм білизни — це ще одна важлива деталь: у вас повинно залишатися до 10 см від верхнього шару одягу до барабана.
Тільки в тому разі, якщо ви все зробите правильно, зможете дійсно заощадити і отримати результат від прання з капсулами.