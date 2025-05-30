Як розміщувати капсули для прання, щоб уникнути проблеми з їхнім розчиненням

Куди поміщається капсула в пральній машині / © Фото з відкритих джерел

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Капсули для прання необхідно завантажувати безпосередньо в барабан пральної машини. Виробники стверджують, що ви отримаєте чистий одяг без плям навіть у прохолодній воді, що допоможе заощадити.

Однак, слід пам’ятати, що для попереднього прання капсули не підходять, а ще їх зовсім неможливо використовувати, якщо потрібно заздалегідь обробити пляму.

Як правильно користуватися капсулами для прання, щоб отримати дійсно ефективний результат:

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не забувайте, що капсулу слід покласти на дно барабана і лише після цього завантажувати брудну білизну;

температура для прання встановлюється згідно з рекомендаціями виробника капсул;

дуже важливо правильно розрахувати кількість капсул на прання : одного пакетику вистачить на 7 кг одягу, а ось для 10 кг вже потрібно 2 пакетики;

об’єм білизни — це ще одна важлива деталь: у вас повинно залишатися до 10 см від верхнього шару одягу до барабана.

Тільки в тому разі, якщо ви все зробите правильно, зможете дійсно заощадити і отримати результат від прання з капсулами.