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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
57
Час на прочитання
1 хв

Як розміщувати капсули для прання, щоб уникнути проблеми з їхнім розчиненням

Ви можете значно підвищити ефективність прання за допомогою капсул. Їх дуже полюбляють господині, але в них є один неприємний нюанс — вони не завжди повністю розчиняються.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Куди поміщається капсула в пральній машині

Куди поміщається капсула в пральній машині / © Фото з відкритих джерел

Капсули для прання необхідно завантажувати безпосередньо в барабан пральної машини. Виробники стверджують, що ви отримаєте чистий одяг без плям навіть у прохолодній воді, що допоможе заощадити.

Однак, слід пам’ятати, що для попереднього прання капсули не підходять, а ще їх зовсім неможливо використовувати, якщо потрібно заздалегідь обробити пляму.

Як правильно користуватися капсулами для прання, щоб отримати дійсно ефективний результат:

  • не забувайте, що капсулу слід покласти на дно барабана і лише після цього завантажувати брудну білизну;

  • температура для прання встановлюється згідно з рекомендаціями виробника капсул;

  • дуже важливо правильно розрахувати кількість капсул на прання: одного пакетику вистачить на 7 кг одягу, а ось для 10 кг вже потрібно 2 пакетики;

  • об’єм білизни — це ще одна важлива деталь: у вас повинно залишатися до 10 см від верхнього шару одягу до барабана.

Тільки в тому разі, якщо ви все зробите правильно, зможете дійсно заощадити і отримати результат від прання з капсулами.

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Дата публікації
Кількість переглядів
57
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