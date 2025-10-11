Як розмножити троянди без витрат: простий покроковий метод, який працює завжди

Троянди. / © unsplash.com

Розмноження троянд живцями дозволяє легко виростити більше квітів для вашого саду. Найкраще проводити цю процедуру наприкінці весни або на початку літа.

Як правильно розмножувати троянди, розповіли експерти ресурсу Martha Stewart.

Як розмножувати:

Знайдіть стебла з відцвілими трояндами. Вони будуть гнучкими та не дуже дерев'янистими. Зріжте стебла довжиною від 25 до 30 сантиметрів і видаліть відцвілі троянди. Очистіть нижню частину стебла до середини, видаливши листя та колючки. Занурте стебло у воду. За допомогою олівця зробіть отвір у ґрунті, щоб троянда була посаджена до середини стебла. Помістіть в один горщик чотири живці. Полийте живці та поставте їх до захищеного від прямих сонячних променів місце в саду. Їх можна накрити прозорим поліетиленовим пакетом і закріпити пакет у ґрунті, переконавшись, що над живцями достатньо місця.

Садівники кажуть, що щойно розмножені троянди можуть бути дещо делікатними. Важливо приділяти їм особливий догляд протягом періоду приживлення.

Коли живець має вже кілька сантиметрів здорових коренів, його варто пересадити на добре підготовлену грядку з рівномірно вологим, але не мокрим ґрунтом. Також важливо захищати їх від різкого денного сонця, поки не почнуть рости нові листки.

Приблизно через 4-6 тижнів варто злегка підгодувати троянди добривом. Це допоможе рослинам створити потужнішу кореневу систему на наступний рік.

