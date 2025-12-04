Як розморозити рибу, щоб не отруїтися

Рибу вважають необхідним елементом здорового раціону / © Associated Press

Чимало замороженої риби продається у вакуумному пластиковому пакованні для збереження свіжості. Багато людей розморожують її просто в цьому пакованні — зокрема, підігріваючи в мікрохвильовці або гарячій воді. Однак такий спосіб може серйозно зашкодити здоров’ю, а іноді навіть спричинити ботулізм — небезпечне харчове отруєння.

Як правильно розморозити рибу

Один з найбільш популярних і водночас простих способів розморожування будь-якої риби полягає у тому, що треба перекласти продукт із морозильної камери в холодильник.

Там риба поступово та безпечно танутиме. Єдиний мінус у тому, що такий варіант не відрізняється особливою швидкістю.

Якщо ж часу для поступового розморожування у вас немає, то покладіть заморожену рибу у каструлю з холодною водою.

Зазвичай, коли у вас мало часу, Перше, що спадає на думку — це розморозити рибу в мікрохвильовій печі. Хоча цей метод швидкий, він часто неефективний. Мікрохвильова піч не завжди виконує функцію розморожування. Це відбувається тому, що розподіл тепла в мікрохвильовій печі нерівномірний. Це означає, що одна частина продукту починатиме готуватися, а інша — залишатиметься замороженою. Риби зазвичай чутливо реагують на найменші зміни температури.

Використання теплої води для розморожування може зіпсувати текстуру риби і підвищити ризик харчових захворювань.

Розморожена риба повинна мати такий самий запах і консистенцію, як і свіжа. Розморожену рибу можна зберігати в холодильнику до 24 годин.

Важливо: неправильні методи можуть призвести до потенційних харчових захворювань, зокрема ризик отруєння.

