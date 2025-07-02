Як розпізнати перегрів та захистити себе у спеку: поради

Як розпізнати перегрів та захистити себе у спеку / © Credits

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Уявіть, що ви в спекотний день намагаєтеся охолодити весь будинок одним вентилятором. Зрештою, тепла стає забагато, і він просто не встигає охолоджувати. Те саме відбувається з нашим тілом при перегріванні. Організм перевантажується теплом і потребує допомоги, щоб охолодитися.

Про це пише Українська правда.

Зазвичай наше тіло має захисні механізми, які охолоджують його, коли стає надто спекотно. Наприклад, потові залози виробляють піт, який, випаровуючись зі шкіри, знижує температуру тіла. Але іноді спека та вологість настільки сильні, або ж організм виробляє багато внутрішнього тепла (наприклад, під час інтенсивних тренувань), що природна система охолодження не справляється.

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Теплові ураження можуть мати різний ступінь тяжкості: від легких, які минають після відпочинку або домашнього лікування, до дуже серйозних, що потребують негайної медичної допомоги.

Що впливає на реакцію організму на перегрівання? Це загальний стан здоров’я, вентиляція в приміщенні, водний баланс та здатність адаптуватися до зміни температур.

Основні види теплових уражень

Тепловий гіпергідроз (пітниця):

Дрібні, сверблячі прищики на шкірі, спричинені надмірним потовиділенням.

З’являється на шиї, верхній частині грудей, паху, під грудьми. Часто зустрічається у немовлят.

Що робити? Носіть легкий, вільний одяг і уникайте перегріву.

Тепловий набряк:

Проявляється набряком гомілок, кистей та інших ділянок тіла. Виникає через розширення судин та венозний застій.

Частіше буває у літніх людей, але може з’явитися і у дітей та дорослих.

Що робити? Перемістіться в прохолодне місце, підніміть нижні кінцівки (наприклад, на подушку) на 15 хвилин. Для профілактики можна використовувати компресійні панчохи після консультації з лікарем.

Теплові судоми:

М’язові спазми в ногах, руках або інших частинах тіла, що виникають під час фізичних навантажень у спеку за сильного потовиділення.

Це легка форма ураження, але вона є попередженням : якщо не охолодитися, може розвинутися серйозніший стан.

Що робити? Забезпечте спокій, відновіть водний баланс, виконайте вправи на розтягнення м’язів.

Теплове синкопе (непритомність):

Запаморочення або зомління, що виникає при тривалому стоянні в спеку або різкому вставанні.

Сприяють зневоднення та відсутність акліматизації. Температура тіла водночас не підвищується.

Що робити? Перемістіть людину в прохолодне місце, підніміть ноги, забезпечте спокій та контроль водного балансу.

Тепловий стрес:

Легка форма теплового ураження, яка виникає у людей, що працюють у спекотних умовах. Проявляється як фізичне виснаження та дискомфорт.

Тривалий вплив екстремальної спеки може призвести до професійних захворювань та важчих уражень.

Важливо: запобігати цьому стану на робочому місці.

Теплове виснаження:

Стан середньої тяжкості, що є реакцією на надмірну втрату води та солі через потовиділення. Температура тіла піднімається до 37-40 °C.

Симптоми: головний біль, нудота, запаморочення, слабкість, дратівливість, спрага, сильне потовиділення, зменшення кількості сечі.

Важлива відмінність від теплового удару: відсутність серйозних порушень з боку центральної нервової системи та внутрішніх органів.

Що робити? Забезпечити фізичний спокій, зняти зайвий одяг, перемістити в прохолодне місце, відновити водний баланс. Можна використовувати прохолодний душ або холодні компреси. Без своєчасної допомоги може перейти в тепловий удар!

Тепловий удар:

Найважчий прояв теплового ураження. Виникає, коли температура тіла перевищує 40 °C.

До симптомів теплового виснаження додаються ознаки порушення роботи мозку: сплутаність свідомості, зміни поведінки, дезорієнтація, нерозбірливість мови.

Може виникнути як від фізичних навантажень у спеку, так і просто від тривалого перебування в гарячому середовищі.

Це невідкладний стан, що вимагає негайної медичної допомоги! Самостійно можна перемістити постраждалого до прохолодного місця та використовувати будь-які доступні засоби для охолодження.

Як вберегтися від перегріву?

Дотримуйтесь цих простих порад, щоб знизити ризик теплових уражень:

Одяг: носіть вільний одяг з натуральних тканин.

Вода: завжди пийте достатньо води.

Прохолода вдома: підтримуйте комфортну температуру за допомогою вентиляторів або кондиціонерів.

Сховище від спеки: заздалегідь визначте місця, куди можна піти в спекотну погоду (наприклад, торгові центри, бібліотеки).

Фізична активність: обмежуйте або уникайте її в спеку. Якщо це неможливо, робіть часті перерви в тіні або прохолодному приміщенні.

Охолоджувальний душ: приймайте його після перебування на спеці.

Консультація з лікарем: обговоріть ризики, пов’язані зі спекою, якщо у вас є хронічні захворювання.

Нагадаємо, В Іспанії через екстремальну спеку та масштабні лісові пожежі загинули троє людей. У каталонській провінції Леріда внаслідок пожежі, яка охопила понад 6500 гектарів, загинули двоє сільськогосподарських працівників, які потрапили в пастку вогню, намагаючись дістатися до своїх автомобілів. Через небезпеку влада змусила близько 18 тисяч мешканців залишатися вдома задля безпеки.

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Перші дні липня в Україні прохолодні. Втім, попереду — спека. У частині областей вона буде доволі сильною.