Як розпізнати психологічні проблеми за голосом: що заважає людині вільно й гарно говорити

Що заважає вільно й гарно говорити / © www.freepik.com/free-photo

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Голос, як зазначають тренери з продуктивної комункації, містить емоційний та енергетичний код особистості. І навіть якщо людина вимовляє правильні слова та підбирає відповідну інтонацію, тембр і манера мовлення можуть розповісти про неї набагато більше.

Доволі багато людей бояться говорити голосно й виразно чи виступати на публіку. Ці проблеми, за словами фахівців, часто пов’язані із внутрішніми обмеженнями, які сформувалися ще в дитинстві під впливом психологічних травм.

Наприклад, якщо дитину критикували за голос, сміялися з манери говорити або придушували її спроби самовираження, це залишає слід на рівні м’язової пам’яті. Доросла людина може не усвідомлювати джерело своїх проблем, але її голос через заподіяні психічні травми звучатиме слабко, напружено й невпевнено.

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Окрім того, фізіологія голосу тісно пов’язана з емоційним станом людини. М’язові затискачі в ділянці шиї, гортані, грудей і навіть живота можуть блокувати вільний потік звуку. Як результат, голос стає тихим, хрипким і невиразним. Тому щоб говорити впевнено й гарно, треба заспокоїтися.

Тренери з комунікації рекомендують тим, хто має проблеми з комунікацією та голосом, спочатку пропрацювати внутрішні блоки, а вже потім вчитися гарно говорити, бо без роботи зі своїми психологічними блоками результату не буде. Голос так і залишиться скутим і нестійким, адже вільний голос народжується з вільного тіла та врівноваженого внутрішнього стану.