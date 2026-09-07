Як розпізнати справжнє вершкове масло: що перевірити в магазині та вдома

Як перевірити масло на справжність

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Вершкове масло належить до продуктів, які нерідко фальсифікують, замінюючи частину молочного жиру дешевшими немолочними жирами. Проблема цілком реальна, Держпродспоживслужба назвала наявність жирів немолочного походження одним із найпоширеніших порушень під час виробництва масла. А під час перевірок у березні 2026 року фальсифікованими виявилися 5 із 7 досліджених зразків вершкового масла. Водночас ці результати стосуються конкретних відібраних зразків і не означають, що такою є частка фальсифікату на всьому українському ринку.

Розпізнати підозрілий продукт можна ще в магазині, а після покупки провести кілька нескладних перевірок удома. Найкраще оцінювати не одну окрему ознаку, а одразу кілька — від інформації на упаковці до того, як масло виглядає та плавиться.

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Почніть з етикетки

Перше, що варто перевірити, — точна назва продукту. На упаковці має бути зазначено, що це саме вершкове масло, а не спред, маргарин чи інший жировий продукт.

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Далі прочитайте склад. Вершкове масло виробляють із молочного жиру. За ДСТУ 4399:2005 у ньому не допускається заміна молочного жиру рослинним. Тому пальмова, кокосова та інші рослинні олії як заміна молочного жиру у складі — очевидна ознака, що перед вами інший продукт.

Водночас сам напис про відповідність ДСТУ не може захистити від навмисної фальсифікації етикетки. Тому варто також перевіряти виробника, дату виготовлення, термін придатності та умови зберігання. Саме на ці дані радить звертати увагу Держпродспоживслужба.

Чи обов’язково справжнє масло має бути 82,5%

На упаковках вершкового масла часто можна побачити жирність 82–82,5%, тому саме цю цифру нерідко сприймають як головну ознаку натурального продукту. І для цього є підстава: за чинними вимогами до молочних продуктів масло повинно містити не менше 80% і менше 90% молочного жиру.

Тобто 82,5% — цілком типовий показник для вершкового масла, але це не єдина допустима цифра. Головне не те, щоб на пачці було написано саме «82,5%», а щоб жир у продукті був молочного походження і його кількість відповідала встановленим вимогам.

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Водночас сама цифра на етикетці не може захистити покупця від фальсифікату. Якщо виробник замінив частину молочного жиру рослинним, але не вказав цього у складі, визначити таку підміну лише за написом «82,5%» неможливо. Тому 82,5% можна вважати нормальною жирністю вершкового масла.

Подивіться на колір і зріз

Після відкривання пачки зверніть увагу на саме масло. Його колір має бути однорідним по всій масі. За рекомендаціями Держпродспоживслужби, якісне масло не повинно бути ані надто жовтим, ані білосніжним. Свіжий зріз має бути слабко блискучим і переважно сухим, хоча допускаються поодинокі дрібні краплі вологи.

Важливі також смак і запах. Для вершкового масла характерний чистий вершковий смак і запах без сторонніх відтінків. Прогірклий, затхлий або інший незвичний запах може свідчити про проблеми з якістю чи зберіганням продукту, хоча сам по собі не доводить наявність рослинного жиру.

Як перевірити вершкове масло в домашніх умовах

Як провести тест із гарячою водою

Один із найпростіших домашніх способів, який пропонує Держпродспоживслужба — перевірити, як масло поводиться в гарячій воді. Налийте у прозору склянку воду температурою приблизно 60 °C, покладіть туди чайну ложку масла та перемішайте.

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Популярний тест передбачає, що вершкове масло під час плавлення утворює зверху жовтий жировий шар, а вода під ним стає білуватою. Якщо ж на поверхні утворюється велика прозора жирова пляма, а вода залишається майже прозорою, це може викликати підозру щодо складу продукту.

Залиште масло за кімнатної температури

Відріжте невеликий шматочок масла, покладіть його на тарілку і залиште за кімнатної температури. Вершкове масло поступово стане м’якшим, але має зберігати більш-менш однорідну консистенцію.

Зверніть увагу на його поверхню. Якщо під час розм’якшення на ній з’являється багато окремих крапель рідини, це може бути приводом засумніватися у складі продукту. Таку ознаку іноді пов’язують із маргарином або іншими жировими сумішами.

Перевірте, як заморожене масло ріжеться

Ще один спосіб — перевірити консистенцію добре охолодженого або замороженого масла. Покладіть його в морозильну камеру, а потім спробуйте відрізати шматочок ножем.

Вершкове масло після сильного охолодження стає твердим, тому різати його буде складніше. Однак воно не повинно повністю розсипатися на дрібні крихти під ножем. Якщо продукт сильно кришиться, має неоднорідну структуру або буквально розпадається під час нарізання, це може бути приводом звернути увагу на його якість і склад.

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