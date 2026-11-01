Як розпізнати вірус у смартфоні, замаскований під звичайну програму: поради експерта

Смартфон / © Pexels

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Встановлення програм із неофіційних джерел залишається однією з найпоширеніших причин зараження смартфонів. Особливо небезпечними є посилання з Telegram-каналів, ботів і реклами.

Експерт із кібербезпеки Павло Бєлоусов в ефірі телеканалу «Київ24» розповів, чому безпечніше завантажувати додатки з App Store і Google Play, які дозволи краще не давати і що робити, якщо підозрілий застосунок уже встановлений.

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Чому небезпечно завантажувати застосунки не з App Store і Google Play

За словами Павла Бєлоусова, головна перевага офіційних магазинів — наявність перевірок безпеки. Перед публікацією програми проходять модерацію.

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«Якщо мова йде про App Store в айфонах і Play Market в андроїдах, то перед тим, як туди будь-який розробник подасть свій застосунок, він проходить купу різних перевірок модераторами на безпеку, на доступи», — пояснив експерт.

Він додав, що якщо, наприклад, навігаційна програма раптом вимагає доступ до буфера обміну, запису екрана чи мікрофона, модератори можуть її відхилити. Ризик заразитися через офіційні магазини значно нижчий, хоча й не дорівнює нулю.

За словами експерта, значно ризикованішою є ситуація, коли користувач переходить за рекламним посиланням, потрапляє до невідомого Telegram-каналу чи бота та завантажує програму зі стороннього сайту

«Тоді жодних модераторів, жодної перевірки, жодних якихось фільтрів ця програма не проходить. Відповідно, ви її встановлюєте самі, надаєте всі дозволи», — наголосив Бєлоусов.

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За його словами, більшість людей у таких випадках діє однаково:

«А як люди переважно надають дозволи? Окей, окей, окей, окей, окей — не читаючи, що там ця програма запитує. І після цього все, програма може перехоплювати всі дії смартфону».

Експерт також підкреслив, що створити подібну шкідливу програму сьогодні може практично будь-хто.

«Створити програму за допомогою Claude або ChatGPT і вбудувати в неї все, що заманеться. Тепер це доступно кожному», — зауважив Павло Бєлоусов.

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Як перевірити застосунок перед встановленням

Експерт радить завантажувати програми лише з офіційних магазинів і не переходити за посиланнями з невідомих джерел. Навіть реклама в популярному Telegram-каналі не гарантує, що застосунок безпечний.

«Будь-хто може подати будь-яку рекламу, створити будь-який Telegram-канал, зробити будь-яку програму», — застеріг Павло Бєлоусов.

Перед встановленням застосунку варто перевірити інформацію про розробника, відгуки користувачів, кількість завантажень і перелік запитуваних дозволів. Однак навіть ці ознаки не гарантують повної безпеки, наголошує фахівець.

Особливу увагу він радить приділяти дозволам і перевіряти, чи справді вони потрібні для роботи програми.

«Якщо застосунок погоди хоче у вас доступ до камери, мікрофона, до телефонних дзвінків, то це трохи дивнувато. Тому треба дивитися, наскільки воно може бути потрібно. Якщо це занадто — звичайно блокувати», — порадив експерт.

Наприклад, програмі для прогнозу погоди зазвичай не потрібен доступ до мікрофона, камери чи журналу дзвінків. Якщо вона запитує такі дозволи без очевидної потреби, краще відмовити їй у доступі.

Що робити, якщо вже встановили шкідливий застосунок

Якщо на смартфоні з’явилася підозріла програма, діяти потрібно швидко. Експерт радить:

одразу видалити підозрілий застосунок;

перевірити налаштування смартфона та скасувати зайві дозволи;

скористатися вбудованими засобами перевірки безпеки;

якщо на телефоні використовували банківські застосунки, про всяк випадок повідомити банк;

у складних випадках може знадобитися скидання смартфона до заводських налаштувань.

«Якщо ви вже встановили — перше, що треба зробити, видалити цю програму або позабирати всі зайві доступи. Якщо використовували банкінг чи щось таке, про всяк випадок повідомити банк», — пояснив Бєлоусов.

Якщо є підозра, що шкідлива програма могла отримати доступ до паролів, їх варто змінити з іншого, безпечного пристрою.

«Ми ж завжди спочатку робимо, потім думаємо», — з іронією зауважив експерт.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua розповідав про нову шахрайську схему в Telegram. Зловмисники використовують месенджер для поширення небезпечних посилань і намагаються спонукати користувачів натискати на них. Такий перехід може становити загрозу для особистих даних і безпеки пристрою.

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