Як розрахувати "код удачі", щоб залучити у своє життя щастя й успіх: потрібна дата народження

Як розрахувати своє щасливе число / © www.freepik.com/free-photo

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Експерти з нумерології наголошують, що такий «код удачі» стане справжнім талісманом, який допоможе приймати правильні рішення, залучити успіх та купу сприятливих можливостей. Таке число треба визначати за датою свого народження. Про це пише ресурс «Новини.LIVE».

Як розрахувати свій «код удачі»

Щасливий код складатиметься з унікального набору чисел, який розраховується за датою народження. Наприклад, ваша дата — 25.03.1985.

Спершу треба скласти всі цифри року народження: 1+9+8+5=23, 2+3=5. Потім складіть цифри дня народження: 2+5=7. Опісля треба скласти усі цифри вашої дати народження: 2+5+0+3+1+9+8+5=33, 3+3=6. Для визначення останньої цифри коду треба скласти всі цифри, які вийшли після попередніх обчислень: 5+7+6=18, 1+8=9. Отже, особистим «кодом удачі» для людини, яка народилася 25.03.1985, буде 5769.

Як використовувати особистий «код удачі»

В афірмаціях. Щоб посилити дію свого щасливого числа проговорюйте про себе те, що воно приносить вам удачу, щастя та гроші.

Носіть своє щасливе число із собою. Напишіть свій «код удачі» на папірці та носіть у гаманці чи кишені. Це буде своєрідним талісманом, який приноситиме вам щастя.

Включайте код у свої паролі. Зробіть своє щасливе число частиною пароля для карток чи електронної пошти. Це привертатиме щастя та удачу кожного разу, коли ви вводитимете цей код.

Приймайте важливі рішення в ті дні, які відповідають цифрам з вашого щасливого числа.