Як ще в магазині зрозуміти, що перед вами справжнє вершкове масло: шукайте два написи, які вказують на "фальшивку"

Як відрізнити справжнє вершкове масло від підроблення / © unsplash.com

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Щоб придбати в магазині дійсно якісне і справжнє вершкове масло, важливо звертати увагу одразу на кілька особливих ознак. В справжньому продукті міститься лише молочний жир, тобто в ньому не буде жодних рослинних домішок.

Тому, насамперед, уважно прочитайте інформацію, зазначену на пакуванні. Якщо там є напис “масло”, продукт повинен відповідати встановленим нормам. Однак, за наявності слів “спред” чи “маргарин”, це може означати, що виробник додав до складу рослинні замінники молочного жиру.

Також у складі справжнього вершкового масла повинні бути лише вершки чи пастеризовані вершки. Якщо ви бачите серед інгредієнтів такі, це підроблений продукт:

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рослинна олія (кокосова, пальмова, ріпакова, соєва, соняшникова);

ЗМЖ (замінник молочних жирів);

стабілізатори;

емульгатори;

консерватори чи ароматизатори (Е320, Е322, Е471, Е472, Е476);

емульгатори.

Не менш важливо звертати увагу на цінник. Для виготовлення справжнього вершкового масла потрібно багато молока, а тому вартість якісного продукту не може бути низькою. Винятки — акційні пропозиції в магазині.

Не забувайте оцінювати зовнішній вигляд продукту за можливості. Особливо звертайте увагу на колір та текстуру. В натурального вершкового масла рівномірна і гладка консистенція, а відтінок світло-жовтий. Якщо продукт кришиться, має ненатуральний колір, блищить, в ньому можуть міститися рослинні жири чи штучні компоненти.