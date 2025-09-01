Як швидко і без жодних зусиль позбутися волосся у зливі ванної: 6 найкращих способів

Засмічений злив у ванній чи душі — проблема, знайома кожному. Найчастіше причина у скупченні волосся, яке перешкоджає нормальному стоку води. Багато хто одразу біжить до магазину, щоб придбати хімічні засоби, але вони шкодить трубам і не завжди безпечні для здоров’я. Насправді є значно простіші способи позбутися волосся у зливі без жодних зусиль та дороговартісної хімії.

Сода і гаряча вода. Хоча це й не хімія з магазину, однак звичайна харчова сода творить справжнісінькі дива. Засипте у злив 2–3 ложки соди, залийте склянкою окропу й зачекайте 10 хвилин. Волосся та мильний наліт розм’якшаться і легко зійдуть.

Оцет і окріп. Якщо волосся щільно забило злив, допоможе столовий оцет. Влийте у трубу пів склянки оцту, а через 5 хвилин обережно залийте окріп. Така суміш роз’їдає залишки жиру і допомагає витягти волосся.

Сіль з лимонним соком. Засипте у злив 3 столові ложки кухонної солі й залийте соком половини лимона. Через 15 хвилин промийте гарячою водою. Це не лише очищає, а й прибирає неприємний запах.

Використання шпажки. Якщо немає спеціальних інструментів, підійде навіть звичайна паличка для суші чи дерев’яна шпажка. Її можна обгорнути вологою серветкою і вона збере все волосся одним рухом.

Метод з ниткою. Прив’яжіть до олівця чи палички довгу товсту нитку, занурте її у злив і прокрутіть. Волосся намотається на нитку, немов на щітку.