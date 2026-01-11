ТСН у соціальних мережах

Як швидко обігріти квартиру, якщо немає газу та світла: дієві методи, перевірені часом

Практичні способи зігріти житло в екстрених умовах без опалення та електроенергії, які допоможуть зберегти тепло, комфорт і безпеку навіть у сильний мороз.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Як зігріти приміщення без світла

Як зігріти приміщення без світла / © www.freepik.com/free-photo

Коли в оселі раптово зникає електрика й немає газу, питання тепла стає особливо гострим. Холод у квартирі негативно впливає не лише на комфорт, а й на здоров’я, особливо дітей та літніх людей. Але навіть у таких умовах можна суттєво підвищити температуру в приміщенні, використовуючи прості, безпечні та перевірені часом методи. Головне, діяти розумно і не наражати себе на небезпеку.

Як обігріти приміщення, якщо немає світла та газу

  1. Максимально збережіть уже наявне тепло. Перший крок — не гріти квартиру, а не дозволити теплу виходити. Закрийте щільно всі вікна та двері, завісьте вікна ковдрами, пледами чи щільними шторами. Щілини закладіть рушниками, одягом і папером. Перекрийте доступ холодного повітря в помешкання з під’їзду. Навіть ці прості дії можуть підвищити температуру в кімнаті на 5-6 градусів.

  2. Створіть теплу кімнату. Не намагайтеся обігріти всю квартиру одразу. Вибирайте одну кімнату, де перебуватимете більшість часу: зачиніть двері, завісьте отвори тканиною, розвішайте матраци, ковдри, килими на підлозі та стінах. Спіть і відпочивайте всі разом, тепло людських тіл реально підіймає температуру повітря.

  3. Свічки та кераміка: старовинний спосіб. Один із найдавніших методів — тепловий акумулятор зі свічок і глиняного посуду. Потрібно кілька свічок, керамічний горщик або миска, підставка з негорючого матеріалу. Запалена свічка під керамікою нагріває її, а посуд поступово віддає тепло в повітря. Такий «обігрівач» не замінить батарею, але підвищить температуру на кілька градусів у невеликій кімнаті. Важливо: ніколи не залишайте свічки без нагляду та провітрюйте приміщення.

  4. Тепла вода як джерело обігріву. Якщо є можливість нагріти воду на газовому пальнику, буржуйці або вугільній печі: налийте гарячу воду в пластикові пляшки, загорніть у рушники, покладіть у ліжко, під ковдру чи біля ніг. Це дає миттєвий ефект зігрівання.

