Як швидко очистити ручки газової плити без надмірних зусиль і знімання: корисні лайфгаки

Чим відмити ручки газової та електричної плити / © pixabay.com

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Ручки газової плити — одне з тих місць на кухні, де жир, пил і залишки їжі накопичуються найшвидше. Через постійний контакт із руками забруднення проникають у найменші щілини, і звичайна губка вже не допомагає. Багато господинь відкладають прибирання, адже не хочуть знімати ручки чи боятися пошкодити механізм. На щастя, існує кілька простих способів, які дозволяють повернути їм чистоту без знімання.

Чому ручки забруднюються найбільше

Під час приготування їжі на поверхню ручок осідають краплі жиру, пари та пил. Якщо не очищати їх регулярно, утворюється липкий наліт, який поступово твердне. Саме тому застарілі забруднення видаляти набагато складніше, ніж свіжі.

Крім того, бруд накопичується біля основи ручок, куди практично не дістає звичайна ганчірка.

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Найпростіший спосіб очищення

Один із найефективніших домашніх методів — використання теплої води з кількома краплями засобу для миття посуду.

У готовому розчині потрібно змочити м’яку тканину або губку та ретельно протерти ручки. Якщо жир уже встиг засохнути, прикладіть змочену серветку до забрудненої ділянки на 10-15 хвилин. За цей час наліт розм’якшиться, і його буде значно легше видалити.

Як очистити важкодоступні місця

Найбільше бруду накопичується навколо основи ручок і в дрібних щілинах.

Для очищення таких місць чудово підходить стара зубна щітка з м’якою щетиною. Вона легко проникає у вузькі проміжки та видаляє навіть стійкий жир.

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Ще одним зручним помічником стануть ватні палички, якими можна акуратно очистити кути та важкодоступні ділянки.

Якщо забруднення дуже старі

Якщо ручки не очищалися тривалий час, використовуйте господарське мило. Натріть невелику кількість мила на тертці, розчиніть його в гарячій воді та нанесіть отриману піну на забруднення. Через 15 хвилин жир стане значно м’якшим, після чого його легко прибрати зубною щіткою чи губкою.

Такий спосіб добре справляється навіть зі старими відкладеннями й водночас є безпечним для більшості поверхонь.

Чого не варто робити

Щоб не пошкодити ручки газової плити, не рекомендується використовувати металеві губки, ножі або інші гострі предмети. Вони залишають подряпини, у яких згодом ще швидше накопичується бруд.

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Також не варто заливати ручки великою кількістю води. Надлишок вологи може потрапити всередину механізму та негативно вплинути на його роботу.

Як довше зберегти ручки чистими

Найкращий спосіб уникнути складного прибирання — регулярно протирати ручки після приготування їжі. Для цього достатньо вологої серветки або мікрофібри з невеликою кількістю мийного засобу.

Якщо приділяти цьому лише кілька хвилин кілька разів на тиждень, жир не встигатиме накопичуватися, а генеральне прибирання доведеться проводити значно рідше.

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