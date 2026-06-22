Як швидко охолодитися під час спеки: порада лікаря стала вірусною

Спека / © ТСН

Реклама

На тлі рекордної спеки у Великій Британії лікар поділився простим методом, який допомагає швидко охолодити тіло та легше заснути в спекотні ночі. Для цього знадобляться лише холодові пакети або звичайний лід.

Про це йдеться у матеріалі express.

За прогнозами синоптиків, цього тижня температура повітря у деяких регіонах Великої Британії може сягнути 39°C, що стане новим рекордом для червня. Через це метеорологічна служба країни оголосила червоний рівень небезпеки в окремих районах Англії та Уельсу.

Реклама

На тлі аномальної спеки лікар Джонні Беттерідж, який раніше працював у відділеннях невідкладної допомоги та анестезіології, розповів про ефективний спосіб швидкого охолодження організму.

За його словами, холодові пакети слід прикладати до ділянок, де проходять великі кровоносні судини — на шию, під пахви або в пахову зону.

«Під час швидкого охолодження ми використовували пакети з льодом у місцях розташування великих судин. Це допомагає значно швидше знизити температуру тіла», — пояснив медик.

Лікар зазначив, що особисто вважає найефективнішою ділянкою саме пахви. Перед використанням холодовий пакет рекомендується загорнути в тонку тканину або футболку, щоб уникнути дискомфорту.

Реклама

За словами Беттеріджа, цей метод він застосовує і для боротьби зі спекою вночі.

«Я сплю на боці, тому кладу холодовий пакет під пахву. Разом із вентилятором цього достатньо, щоб розслабитися та швидше заснути», — розповів він.

Медик додав, що такий спосіб охолодження використовувався і для пацієнтів із дуже високою температурою тіла — від 40 до 43°C.

Реакція Мережі

Після публікації поради в соціальних мережах багато користувачів відзначили її ефективність та поділилися власними способами пережити спекотну погоду.

Реклама

Фахівці також нагадують, що під час спеки важливо пити достатньо води, уникати тривалого перебування під прямими сонячними променями та стежити за ознаками перегрівання організму.

Тим часом в Україні очікується різка зміна погодних умов через наближення холодного атмосферного фронту. Вже у вівторок, 23 червня, він перетне більшість областей країни.

Новини партнерів