Як швидко освіжити взуття влітку: дієві способи, щоб позбутися неприємного запаху

Домашній антибактеріальний спрей для взуття. Це вкрай ефективний спосіб нейтралізувати запах і знищити бактерії, його досить легко зробити власноруч. Інгредієнти такого засобу мають антибактеріальні та вологопоглинальні властивості. Вам знадобиться спирт або горілка, які знищують мікроорганізми. Харчова сода, що абсорбує вологу та уповільнює розвиток бактерій. Олія чайного дерева — це природний антисептик, а гліцерин пом’якшує устілки та доглядає за матеріалом. Змішайте 100 мл спирту з 1 ст. л. соди, додайте 1 ч. л. гліцерину та по 3 краплі ефірної олії чайного дерева і м’яти. Якщо суміш густа, її можна розбавити невеликою кількістю води. Перелийте спрей у пляшечку з розпилювачем, а ввечері обробіть взуття всередині цим засобом. Через кілька годин процедуру варто повторити, якщо є така потреба. Для підтримання свіжості достатньо обприскувати взуття кожні 4 дні.