Як швидко почистити гранат: про один із способів ви точно не знали

Гранат / © Associated Press

Гранат — не лише смачний, а й корисний фрукт, багатий на вітаміни та антиоксиданти. Однак багато хто відмовляється від його покупки, побоюючись складнощів із чищенням.

Насправді чистити гранат можна швидко і акуратно, головне — знати перевірені методи.

Як почистити гранат за допомогою ножа

Цей спосіб чищення граната не потребує особливих зусиль.

Покладіть вимитий гранат на тверду поверхню. Пройдіться верхньою частиною по колу гострим ножем — не натискайте сильно, адже потрібно надрізати шкірку, а не м’якоть.

Зніміть руками зрізану «кришку».

Візьміть знову ніж і надріжте фрукт по перетинках (білі прожилки, на яких тримаються зерна граната). Рухайтеся згори донизу, тобто починайте від частини фрукта без «кришки».

Натисніть пальцем на білу серцевину граната — має бути характерний тріск.

Обережно розсуньте частини граната руками.

Вийміть серцевину, намагаючись не зачепити зерна.

Як почистити гранат у воді

Гострим ножем зріжте шкірку у верхній частині гранату.

Зробіть надрізи вздовж прожилок зверху донизу.

Візьміть миску з водою та опустіть туди гранат. Акуратно поділіть фрукт на частини.

Пальцями очистіть шкірку та прожилки від зерен.

Дочекайтеся, доки зерна впадуть на дно миски, а «лушпиння», що залишилося, спливе на поверхню.

Викиньте частинки шкірки та прожилки. Потім злийте воду з миски через сито.

Пересипте чисті зерна граната із сита на тарілку.

До речі, зберігати вже стиглий гранат можна в домашніх умовах — у холодильнику чи іншому прохолодному місці, де немає сонячного проміння. Крім того, зерна фрукта не втрачають смаку та корисних властивостей після заморожування.

