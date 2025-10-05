- Дата публікації
Як швидко почистити гранат: про один із способів ви точно не знали
Гранат — один із найкорисніших зимових фруктів, адже він містить калій, магній, кальцій, залізо, натрій, хром і марганець.
Гранат — не лише смачний, а й корисний фрукт, багатий на вітаміни та антиоксиданти. Однак багато хто відмовляється від його покупки, побоюючись складнощів із чищенням.
Насправді чистити гранат можна швидко і акуратно, головне — знати перевірені методи.
Як почистити гранат за допомогою ножа
Цей спосіб чищення граната не потребує особливих зусиль.
Покладіть вимитий гранат на тверду поверхню. Пройдіться верхньою частиною по колу гострим ножем — не натискайте сильно, адже потрібно надрізати шкірку, а не м’якоть.
Зніміть руками зрізану «кришку».
Візьміть знову ніж і надріжте фрукт по перетинках (білі прожилки, на яких тримаються зерна граната). Рухайтеся згори донизу, тобто починайте від частини фрукта без «кришки».
Натисніть пальцем на білу серцевину граната — має бути характерний тріск.
Обережно розсуньте частини граната руками.
Вийміть серцевину, намагаючись не зачепити зерна.
Як почистити гранат у воді
Гострим ножем зріжте шкірку у верхній частині гранату.
Зробіть надрізи вздовж прожилок зверху донизу.
Візьміть миску з водою та опустіть туди гранат. Акуратно поділіть фрукт на частини.
Пальцями очистіть шкірку та прожилки від зерен.
Дочекайтеся, доки зерна впадуть на дно миски, а «лушпиння», що залишилося, спливе на поверхню.
Викиньте частинки шкірки та прожилки. Потім злийте воду з миски через сито.
Пересипте чисті зерна граната із сита на тарілку.
До речі, зберігати вже стиглий гранат можна в домашніх умовах — у холодильнику чи іншому прохолодному місці, де немає сонячного проміння. Крім того, зерна фрукта не втрачають смаку та корисних властивостей після заморожування.
