Як швидко почистити картоплю без овочечистки: геніальний кухонний лайфгак, що економить час

Чищення картоплі — одна з найбільш рутинних і водночас найменш улюблених кухонних справ.

Як легко почистити картоплю

Як легко почистити картоплю / © pexels.com

Особливо коли йдеться про великі об’єми: для пюре, запіканок чи домашніх святкових страв. Це довго, незручно і часто забирає більше часу, ніж саме приготування.

Втім, існує простий кулінарний лайфгак, який дозволяє буквально «зняти» шкірку з картоплі без овочечистки, без зайвих зусиль і навіть без ризику порізів.

Суть методу — у попередньому надрізі та правильному відварюванні. Після цього шкірка відділяється майже миттєво, ніби сама зісковзує з картоплі.

Цей спосіб працює з будь-яким видом картоплі — від класичної до солодкої (батату), і значно прискорює процес підготовки продуктів.

Покроковий лайфгак: як зняти шкірку за хвилини

Спочатку поставте на плиту велику каструлю з водою та доведіть її до активного кипіння.

Поки вода гріється:

  • ретельно вимийте картоплю;

  • на кожній картоплині зробіть неглибокий хрестоподібний надріз ножем — лише по шкірці, не зачіпаючи м’якоть.

Далі опустіть картоплю в киплячу воду і варіть приблизно 15–20 хвилин, доки вона не стане м’якою.

Після варіння дістаньте картоплю, дайте їй трохи охолонути до комфортної температури (вона має бути теплою, але не гарячою).

Тепер найприємніше: просто візьміть картоплину за місце надрізу і потягніть шкірку — вона знімається легко, майже без зусиль.

Якщо десь шкірка тримається міцніше, поверніть картоплю у гарячу воду ще на кілька хвилин і повторіть спробу.

Цей метод повністю змінює підхід до чищення картоплі. Він:

  • економить час у рази;

  • позбавляє від використання овочечистки;

  • мінімізує ризик порізів;

  • дозволяє швидко обробити велику кількість картоплі.

Особливо зручно, коли потрібно підготувати інгредієнти заздалегідь — частково очищену картоплю можна зберігати в холодильнику до наступного дня.

