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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
34
Час на прочитання
1 хв

Як швидко почистити рибу, щоб не розліталася луска: 3 найкращі способи, перевірені часом

Риба не лише дуже смачна, а й надзвичайно корисна. Адже вона містить купу незамінних речовин, які можна отримати лише з їжі. Та щоб приготувати, спочатку її треба почистити від луски, що в багатьох викликає справжній стрес.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Як швидко почистити рибу від луски

Як швидко почистити рибу від луски / © www.freepik.com/free-photo

Чищення риби — це той неприємний процес, який вимагає купи часу та зусиль. А потім ще доводиться прибирати луску, яка розлітається в різні боки. Однак є декілька методів, які пришвидшують і полегшують процес чищення риби. Розповідаємо, як швидко почистити рибу, щоб не розліталася луска.

Як швидко почистити рибу від луски: найкращі способи, про які треба знати

  • Окріп. Спочатку треба покласти рибу у тазик чи каструлю, а потім залити її окропом. Потім візьміть столову ложку і просто зніміть луску, починаючи з хвоста й рухаючись до голови. Вона легко сходитиме, а, головне, не розлітатиметься по всій кухні.

  • Чищення риби у воді. У такий спосіб можна швидко почистити рибу, а кухня залишиться бездоганно чистою. Треба залити рибу холодною водою на 15 хвилин, щоб розм’якшити луску. А потім ложкою згребти луску від хвоста до голови, вона легко сходитиме і залишатиметься у воді.

  • Зняти шкірку. Якщо ви не хочете чистити рибу, тоді можна зняти шкірку разом із лускою. Для цього треба взяти гострий ніж, зробити розрізи біля голови й обережно зняти шкірку.

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Дата публікації
Кількість переглядів
34
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