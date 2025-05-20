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Як швидко почистити рибу, щоб не розліталася луска: 3 найкращі способи, перевірені часом
Риба не лише дуже смачна, а й надзвичайно корисна. Адже вона містить купу незамінних речовин, які можна отримати лише з їжі. Та щоб приготувати, спочатку її треба почистити від луски, що в багатьох викликає справжній стрес.
Чищення риби — це той неприємний процес, який вимагає купи часу та зусиль. А потім ще доводиться прибирати луску, яка розлітається в різні боки. Однак є декілька методів, які пришвидшують і полегшують процес чищення риби. Розповідаємо, як швидко почистити рибу, щоб не розліталася луска.
Як швидко почистити рибу від луски: найкращі способи, про які треба знати
Окріп. Спочатку треба покласти рибу у тазик чи каструлю, а потім залити її окропом. Потім візьміть столову ложку і просто зніміть луску, починаючи з хвоста й рухаючись до голови. Вона легко сходитиме, а, головне, не розлітатиметься по всій кухні.
Чищення риби у воді. У такий спосіб можна швидко почистити рибу, а кухня залишиться бездоганно чистою. Треба залити рибу холодною водою на 15 хвилин, щоб розм’якшити луску. А потім ложкою згребти луску від хвоста до голови, вона легко сходитиме і залишатиметься у воді.
Зняти шкірку. Якщо ви не хочете чистити рибу, тоді можна зняти шкірку разом із лускою. Для цього треба взяти гострий ніж, зробити розрізи біля голови й обережно зняти шкірку.