Як швидко почистити рибу, щоб не розліталася луска: 3 найкращі способи, перевірені часом

Чищення риби — це той неприємний процес, який вимагає купи часу та зусиль. А потім ще доводиться прибирати луску, яка розлітається в різні боки. Однак є декілька методів, які пришвидшують і полегшують процес чищення риби. Розповідаємо, як швидко почистити рибу, щоб не розліталася луска.

Окріп. Спочатку треба покласти рибу у тазик чи каструлю, а потім залити її окропом. Потім візьміть столову ложку і просто зніміть луску, починаючи з хвоста й рухаючись до голови. Вона легко сходитиме, а, головне, не розлітатиметься по всій кухні.

Чищення риби у воді. У такий спосіб можна швидко почистити рибу, а кухня залишиться бездоганно чистою. Треба залити рибу холодною водою на 15 хвилин, щоб розм’якшити луску. А потім ложкою згребти луску від хвоста до голови, вона легко сходитиме і залишатиметься у воді.