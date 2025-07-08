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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
154
Час на прочитання
1 хв

Як швидко почистити рибу від луски без ножа: секретні трюки професійних кухарів

Чищення риби — справа не з приємних, бо луска розлітається по всій кухні і доводиться ще витрачати час на прибирання. Однак є прості способи, які допоможуть за кілька хвилин почистити рибу без ножа і не мати клопоту з прибиранням.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Як швидко почистити рибу без ножа

Як швидко почистити рибу без ножа / © www.freepik.com/free-photo

Як легко почистити рибу від луски без ножа: ефективні методи, що економлять час

  • Сіль. Цей метод простий і не потребує жодних інструментів. Покладіть рибу у глибоку миску, засипте крупною сіллю та залиште на 15–20 хвилин. Сіль розм’якшить луску, і після цього її можна буде легко зішкребти руками чи жорсткою губкою. Луска не розлітатиметься, а шкіра риби залишиться цілою.

  • Гаряча вода. Ще один спосіб чищення риби без ножа — обдати її окропом. Покладіть рибу в друшляк чи сито й повільно облийте окропом. Через 10–15 секунд луска стане м’якою та легко відокремлюватиметься від тушки, її можна буде швидко зняти губкою чи ложкою. Цей метод особливо добре підходить для дрібної риби — карасів чи окунів.

  • Столова ложка чи звичайна кришка. Якщо під рукою немає ножа, можна взяти ложку, кришку від банки чи рибну лопатку. Вони не рвуть шкіру й чудово справляються з лускою. Просто ведіть ложкою проти росту луски — і ви здивуєтесь, як швидко й акуратно можна впоратися із цим завданням. А щоб луска не розліталась по всій кухні, помістіть рибу в глибоку миску з водою. У воді луска осідатиме на дно, а не прилипатиме до рук.

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Дата публікації
Кількість переглядів
154
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