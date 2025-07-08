Як швидко почистити рибу від луски без ножа: секретні трюки професійних кухарів

Сіль. Цей метод простий і не потребує жодних інструментів. Покладіть рибу у глибоку миску, засипте крупною сіллю та залиште на 15–20 хвилин. Сіль розм’якшить луску, і після цього її можна буде легко зішкребти руками чи жорсткою губкою. Луска не розлітатиметься, а шкіра риби залишиться цілою.

Гаряча вода. Ще один спосіб чищення риби без ножа — обдати її окропом. Покладіть рибу в друшляк чи сито й повільно облийте окропом. Через 10–15 секунд луска стане м’якою та легко відокремлюватиметься від тушки, її можна буде швидко зняти губкою чи ложкою. Цей метод особливо добре підходить для дрібної риби — карасів чи окунів.