Як швидко почистити штори, не знімаючи з карнизу: дієві методи наших мам, перевірені часом
Регулярне використання таких способів чищення дозволяє рідше прати штори і подовжує їхній термін служби.
Ще кілька десятиліть тому ніхто не мав відпарювачів чи дорогих засобів, але штори в домі завжди залишалися чистими та свіжими. Наші мами використовували прості, доступні способи, і нетреба було знімати тканину з карнизу. Ці методи й сьогодні залишаються актуальними, адже вони економлять час і зусилля, а також дають ідеальний результат.
Волога очистка з оцтом. Найпоширеніший спосіб — це легке вологе очищення. У теплу воду додають трохи оцту та краплю рідкого мила. М’яку тканину добре відтискають і акуратно протирають штори зверху вниз. Такий розчин не лише прибирає пил, а й нейтралізує запахи. Оцет також допомагає освіжити колір тканини, роблячи її більш яскравою без агресивної хімії.
Метод «струшування з вологою тканиною». Цей спосіб особливо ефективний для легких штор. Потрібно взяти вологе простирадло або великий рушник і злегка вибити штори через нього. Волога тканина затримує пил, не даючи йому розлітатися по кімнаті. У результаті штори стають значно чистішими буквально за кілька хвилин.
Сольовий розчин для освіження. Наші мами часто використовували сіль як натуральний очищувач. У теплій воді розчиняють 2 ложки солі, змочують тканину і протирають штори. Цей метод добре підходить для усунення легкого нальоту та повернення свіжості, особливо якщо штори втратили вигляд через пил.
Очищення мильним розчином. Якщо на шторах є помітні забруднення, допоможе слабкий мильний розчин. Важливо використовувати мінімальну кількість засобу і добре відтискати тканину, щоб не залишити розводів. Після такого очищення можна пройтися чистою вологою ганчіркою, щоб прибрати залишки мила.
Сухе чищення щіткою. Ще один простий спосіб — використання м’якої щітки для одягу. Нею акуратно проходяться по шторах зверху вниз, знімаючи пил. Цей варіант підходить для регулярного догляду і допомагає довше зберігати чистоту без вологи.