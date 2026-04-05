Як швидко почистити штори, не знімаючи з карнизу: дієві методи наших мам, перевірені часом

Ще кілька десятиліть тому ніхто не мав відпарювачів чи дорогих засобів, але штори в домі завжди залишалися чистими та свіжими. Наші мами використовували прості, доступні способи, і нетреба було знімати тканину з карнизу. Ці методи й сьогодні залишаються актуальними, адже вони економлять час і зусилля, а також дають ідеальний результат.

Волога очистка з оцтом. Найпоширеніший спосіб — це легке вологе очищення. У теплу воду додають трохи оцту та краплю рідкого мила. М’яку тканину добре відтискають і акуратно протирають штори зверху вниз. Такий розчин не лише прибирає пил, а й нейтралізує запахи. Оцет також допомагає освіжити колір тканини, роблячи її більш яскравою без агресивної хімії.

Метод «струшування з вологою тканиною». Цей спосіб особливо ефективний для легких штор. Потрібно взяти вологе простирадло або великий рушник і злегка вибити штори через нього. Волога тканина затримує пил, не даючи йому розлітатися по кімнаті. У результаті штори стають значно чистішими буквально за кілька хвилин.

Сольовий розчин для освіження. Наші мами часто використовували сіль як натуральний очищувач. У теплій воді розчиняють 2 ложки солі, змочують тканину і протирають штори. Цей метод добре підходить для усунення легкого нальоту та повернення свіжості, особливо якщо штори втратили вигляд через пил.

Очищення мильним розчином. Якщо на шторах є помітні забруднення, допоможе слабкий мильний розчин. Важливо використовувати мінімальну кількість засобу і добре відтискати тканину, щоб не залишити розводів. Після такого очищення можна пройтися чистою вологою ганчіркою, щоб прибрати залишки мила.