Як швидко почистити тверді волоські горіхи: ефективні способи
Способи, як почистити волоські горіхи від шкарлупи та шкірки
Покупка неочищених горіхів дає змогу отримати справді свіжий і природний продукт, не оброблений хімікатами. Шкаралупа надійно захищає ядро від окислення, сторонніх запахів, пилу й зайвої вологи, а сам процес очищення є ще й гігієнічнішим, оскільки контролюється безпосередньо вдома.
Очищення волоських горіхів, а ще й так, щоб залишити ядро цілим, — уміння, що вимагає певної підготовки та знання лайфхаків. Ділимося, як швидко та легко почистити оріхи.
Перед основною процедурою усі горіхи рекомендують вимити під проточною водою, позбавившись залишків пилу та бруду. Це важливо з погляду безпеки та загального вигляду ядер. Якщо шкаралупа має залишки зеленої оболонки, її зчищають окремо.
Як очистити волоські горіхи від шкаралупи, зберігши ядро цілим
Один із найрезультативніших та перевірених способів — занурення горіхів у киплячу воду на 10–15 хвилин. Гаряча вода розм’якшує волокна шкаралупи, роблячи її еластичнішою та менш крихкою, що надалі значно полегшує її розколювання. Досвідчені господині радять додавати у воду приблизно чайну ложку солі на літр — такий розчин ще й підсилює смак та аромат ядер і позитивно впливає на подальший процес очищення.
Після термічної обробки горіхи виймають, дають їм охолонути або просушують, а далі вже використовують ніж або викрутку: лезо обережно вставляють у характерну тріщину на тупому кінці горіха та обертають, щоб розламати шкаралупу й зберегти ціле ядро. Особливо твердим горіхам допомагають розкритися плоскогубці чи навіть молоток, якщо діяти точно в поєднувальній лінії половинок і використовувати мінімум сили. Головне — тримати горіх боком і розламувати його поступово.
Термічна обробка в духовці або мікрохвильовці
Ще один дієвий спосіб — це прогрівання горіхів у духовці при температурі 150–200°C близько 10–20 хвилин або коротке прогрівання в мікрохвильовці. Внаслідок різкого перепаду температури шкаралупа тріскається по природних лініях розлому, і ядро легко виймається руками чи ножем. Також після такої обробки стає простіше знімати залишки внутрішніх перегородок.
Як почистити волоські горіхи традиційними механічними спосоабми: молоток, пляшка, горіхокол
Класика очищення — це використання спеціального горіхокола, але і підручні інструменти пасують.
Популярним є метод із пляшкою: горіх гострим кінчиком ставлять у горлечко скляної пляшки і легенько вдаряють по верхівці молотком. Шкаралупа тріскається рівномірно, не руйнуючи ядро всередині. Цей метод дає стабільний результат і мінімізує ризик травмувати руки.
Якщо шкаралупа все ж дуже товста, її злегка надколюють молотком або сильніше стискають плоскогубцями, добираючи потрібну силу так, щоб не розчавити внутрішні частини.
Як зняти шкірку з волоського горіха
Щоб зняти шкірку з оріха, його ядро горіха бланшують — після вилучення із шкаралупи опускають у окріп буквально на 2–3 хвилини, далі швидко охолоджують у крижаній воді. Після такої процедури шкірка легко знімається руками або пінцетом, і ядро стає біленьким, ніжним та менш гірким. Така обробка особливо актуальна, якщо горіхи використовують для делікатних десертів чи салатів.
Правила сушіння та зберігання очищених оріхів
Щоб ядра не вкривалися пліснявою і не втрачали смако- й ароматичних властивостей, їх рекомендують просушувати у духовці при мінімальній температурі (50–70°C) 30–60 хвилин, а потім охолоджувати на решітці до кімнатної температури. Зберігати найкраще у щільно закритих скляних ємностях у прохолодному, сухому місці, уникаючи сонця й високої вологості.
Очищення волоських горіхів у домашніх умовах дає змогу не лише економити й насолоджуватися якістю свіжого продукту, а й забезпечити ідеальні ядра для будь-яких страв або зберігання на тривалий час. Використання термічних, механічних і сучасних лайфхаків допомагає виконати цю роботу швидко, акуратно та з максимальною користю.